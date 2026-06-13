Graciele Lacerda, nesta sexta-feira (12/6), revelou o resultado da biópsia referente ao nódulo que precisou ser retirado do rosto de sua filha, Clara, de apenas um ano e cinco meses.
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"Graças a Deus, o resultado saiu e deu benigno. Não tem nada de ruim. Estamos saindo da médica agora. O pontinho no rosto da Clara está tão bonitinho e fechadinho. Com 30 dias, o ponto sai sozinho. Tem só que fazer o curativo para ela dormir. Fora isso, está bem", vibrou.
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A esposa de Zezé di Camargo revelou as impressões da médica sobre o que, de fato, causou os nódulos.
"Uma coisa que serve de alerta para todo mundo, até para os adultos: temos que tomar cuidado com o que a gente usa na pele. A gente, às vezes, machuca, começa a usar um monte de pomada", disse.
O texto Graciele Lacerda explica resultado da biópsia após filha retirar nódulo no rosto foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.