Jorge Mautner faz show gratuito em Brasília neste domingo (14/6)

Jorge Mautner e Cecília Beraba apresentam pocket show gratuito com bate-papo sobre sua trajetória - (crédito: Divulgação)

Referência do Tropicalismo, o compositor Jorge Mautner se apresenta em Brasília neste domingo (14/6), às 17h, no CCBB, como parte da programação da mostra Joaquín Torres García — 150 anos. Ao lado de Cecília Beraba, no formato pocket show, Mautner celebra 85 anos de vida. Evento também prevê diálogo com o público a respeito do livro Poemas selecionados, lançado pelo músico em 2025.

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O autor da canção Maracatu atômico, gravada pela Nação Zumbi, guarda diferentes relações com o artista uruguaio, segundo o curador da exposição, Saulo di Tarso. Ambos incorporaram signos e simbologias das matrizes africanas em suas obras, além de terem o experimentalismo como marca.

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No mais recente livro de Mautner, são reunidos 50 textos poéticos escritos entre 2019 e 2021. Alguns desses versos serviram de inspiração para a obra presente na mostra.

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A partir desse diálogo com a exposição, Mautner se apresenta ao lado da atriz e cantora Cecília Beraba. A conversa ocorre antes do pocket show. O debate será mediado por Saulo di Tarso, com a participação de Fábio Maciel, amigo e conhecedor da obra de Mautner, do cientista social Ricardo Abreu e do historiador e gestor cultural Márcio Tavares, atual secretário executivo do Ministério da Cultura.

Serviço

Pocket show de Jorge Mautner e Cecília Beraba, neste domingo (16/10), às 17h, no CCBB. Entrada gratuita, mediante retirada de ingressos no site www.bb.com.br/cultura e na bilheteria do CCBB Brasília, a partir deste sábado (13/6), ao meio-dia.