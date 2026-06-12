Inscrições para encontro de arte e tecnologia estão abertas até 30 de junho

As inscrições para o 25° Encontro Internacional de Arte e Tecnologia - #25.ART estão abertas até 30 de junho. O tema desta edição é GA.IA e a premiação prevista é de R$ 6 mil aos trabalhos selecionados. Os regulamentos completos, áreas temáticas, critérios de seleção e formulários de inscrição estão disponíveis no site do evento.
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GA.IA une o conceito de Gaia, de James Lovelock e Lúcia Santaella, que entende a Terra como um sistema vivo e autorregulador. A partir disso, o evento aborda temas como ecologias digitais, bioarte, IA generativa e sustentabilidade e propõe uma reflexão sobre as relações entre natureza, tecnologia e humanidade. O encontro terá atividades no Museu Nacional da República e no SESI Lab de Brasília, em setembro.
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São oito categorias que abrem espaço para a exposição gratuita de resumos acadêmicos, obras artísticas, lançamentos de livros e propostas audiovisuais nas modalidades presencial e on-line. Durante o evento, o Espaço Maker do SESI Lab também realizará oficinas sobre processos maker, fabricação digital, design thinking e arte computacional.
Serviço
25° Encontro Internacional de Arte e Tecnologia
Inscrições gratuitas até o dia 30 de junho, por meio do site do evento.
Saiba Mais
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