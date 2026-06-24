Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta (24/6)

Data estelar: Lua cresce em Escorpião.

Investir em viver bem, com conforto, beleza e serenidade, não é um exercício de futilidade, é uma demonstração de apreço pela vida, uma manifestação concreta de darmos valor ao momento presente.

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Essas pessoas que enchem a boca com o cliché de que do tempo só existiria o presente, porque passado seria memória, e futuro, esperança, precisam demonstrar sua convicção deixando de acumular patrimônio ou guardando dinheiro para a aposentadoria.

Viver bem é valorizar o momento presente sem necessidade de fazer meditação quântica ou qualquer tipo de exercício sofisticado, apenas vivendo como se não houvesse amanhã, já que, como dizem, o amanhã não existe, porque seria apenas esperança. Praticar o que se predica é a melhor forma de comprovar que só existe o momento presente.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Essa saudade de tempos passados que parecem ter sido melhores é absolutamente enganosa, porque se baseia em ilusões que, se você atualizar a memória, verificaria que o passado não foi melhor do que a atualidade.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Ainda que você tente argumentar com sua própria alma que as coisas são diferentes do que realmente são, a realidade é teimosa e se apresenta, você queira aceitar ou não. Melhor não perder tempo e agir de acordo.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

As ilusões que são propostas nesta parte do caminho são muito atraentes, mas só servem para você perder o foco do que realmente interessa. É hora de fazer alguns sacrifícios, sem no entanto perder a alegria.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Para você fazer o necessário e parar de perder tempo, é só deixar de lado momentaneamente as ilusões e atuar de acordo ao que seja prático e que traga resultados concretos. Viajar nas ilusões pareceria melhor, só que não.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Procure aceitar a dose de sacrifício que as circunstâncias impõem e tomar as duras decisões que estão sobre a mesa. Evite pretender vitória absoluta, neste momento há exigências e concessões a serem negociadas. É assim.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

A intensidade com que as coisas acontecem neste momento precisa ser tida sob controle, porque o melhor que você poderia fazer agora é manter a cabeça no lugar e continuar articulando seu jogo sem que ninguém o conheça.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Você tem seu jeito particular de fazer as coisas e em geral dá bastante certo, porém, nesta parte do caminho seria interessante você se abrir a novas experiências, mesmo que um pouco a contragosto. Experimente.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Prefira atuar com espírito prático, mesmo que para isso você tenha de sacrificar momentaneamente suas pretensões ideais. Sacrifício não significa negar essas pretensões, apenas as adiar de forma estratégica.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Aquilo que é silenciado corre o risco de se transformar em ressentimento, que não deve durar muito, porém, o suficiente para criar algumas contrariedades imediatas. É preciso esclarecer tudo. Melhor assim.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Procure se ater ao que seja possível fazer de imediato, resistindo ao apelo entusiasta dessas pessoas que, cheias de boas ideias e alegria, tentam convencer você a se aventurar por caminhos desconhecidos.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

As coincidências não são casualidades, são condições convergentes que demonstram haver um significado oculto por trás dos acontecimentos em curso. Procure tentar decifrar, só a intenção trará esclarecimento.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Procure não se distrair perigosamente com as deliciosas imagens que circulam pela sua alma, porque de imediato há questões mais práticas e importantes para você se focar, e que trariam resultados melhores do que as ilusões.