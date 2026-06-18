Globo escala Ticiane Pinheiro para o elenco de Quem Ama Cuida - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Ticiane Pinheiro fará uma participação especial em Quem Ama Cuida, atual novela das nove a Globo, cuja segunda fase está preste a ser iniciada nos próximos capítulos.

Segundo informações do portal LeoDias, a apresentadora gravará, nesta semana, uma cena na trama de Walcyr Carrasco e Claudia Souto, marcando oficialmente sua primeira aparição em uma produção de dramaturgia da emissora desde o anúncio de seu retorno à empresa.

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Em Quem Ama Cuida, Ticiane Pinheiro estará entre os convidados da inauguração da clínica de Rafael (João Vitor Silva) e César (Rainer Cadete), um dos principais núcleos da nova fase da história. O empreendimento será apresentado como um projeto ambicioso voltado à harmonia estética e ao bem-estar.

A participação de Ticiane Pinheiro, prevista para ir entre o final de junho e início de julho, reforça o movimento da Globo de integrar nomes recém-chegados ao elenco de atrações de entretenimento em diferentes áreas da programação. Em tempo, a apresentadora assinou contrato com a emissora em março deste ano, e prepara um reality show original para o Globoplay.

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