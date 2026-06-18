Galã, Marcello Novaes revela segredo para manter o físico aos 63 anos: "Passei para os meus filhos" - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Marcello Novaes faz o maior sucesso nas redes sociais. Além dos filhos, o ator, no ar na reprise da novela Avenida Brasil (2012), da Globo, ainda mantém o status de galã aos 63 anos, e arranca suspiros dos internautas.

Em entrevista ao canal de Raul Gazolla no YouTube, o artista sobre a importância do esporte em sua vida e revelou que sempre incentivou os filhos, Diogo Novaes, de 30 anos, e Pedro, de 29, a cuidarem da saúde desde cedo.

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"Passei para os meus filhos"

"Essa disciplina eu passei para os meus filhos. Quando eles eram muito jovens, apresentei o surfe, o futebol e o jiu-jítsu. Lembro que eles falavam: ‘Pai, como você está forte, quero ficar igual a você’. E eu respondia: ‘Vamos praticar esporte, nos alimentar bem e descansar’. Acho que tudo isso fez toda a diferença", relembrou Marcello Novaes. O ator veterano, por sua vez, ainda revelou os segredos para manter o físico na terceira idade.

"Dormir bem, praticar esportes e se alimentar de forma saudável representam 50% do que você precisa. O resto está aqui", disse ele. Marcello, inclusive, possui uma academia de musculação em casa e também procura ter uma alimentação saudável e natural.

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