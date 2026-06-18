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Do Rap ao R&B: Chris MC fala sobre amor e sentimentos em novo álbum

Artista mineiro atende a pedido dos fãs e mergulha no R&B em disco especial. Em entrevista ao Correio, o rapper conta o desejo de rodar o Brasil com o novo projeto

Chris MC celebra momento com disco especial - (crédito: Divulgação)
Chris MC celebra momento com disco especial - (crédito: Divulgação)

Quando o assunto são músicas de amor, é impossível não pensar no cantor e compositor Chris MC. Um dos nomes mais versáteis da música urbana brasileira, o aguardado novo álbum, O Último Romântico, está disponível nas plataformas digitais desde a semana passada. Dessa vez, o artista mineiro mergulha profundamente em canções mais sensíveis, misturando temáticas como paixão e saudade. 

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Em uma linguagem mais voltada para o R&B, Chris traz ao disco participações de peso, como a do rapper Xamã e da artista Cynthia Luz. E mesmo já estando consolidado, ele não esconde a ansiedade de jogar mais uma obra ao mundo. No entanto, gosta de olhar para a conexão real com os ouvintes nesses momentos de grandes expectativas. 

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"Tem frio na barriga porque esse projeto concretiza o que eu pensei sobre mim quando eu comecei a fazer essa parada do R&B. É conseguir ser claro o suficiente para que todo mundo entendesse e se sentisse parte disso", confessa Chris. "Eu acredito que quem escuta em algum momento vai se sentir parte da minha história”, completa. 

Navegar por diferentes ritmos não é um problema para o cantor, que recusa rótulos limitadores dentro da indústria musical. Do rap ao R&B, não importa. O fundamental, na verdade, é justamente não tentar caber. Ao lado de nomes como Lucas Carlos e Delacruz, Chris MC forma o que muitos consideram a "tríade do R&B nacional". Tendo participado recentemente das turnês dos dois colegas, o mineiro brinca ao ser questionado sobre quem seria o mais diferente do trio na hora de cantar sobre o amor.

"Pior que eu sou muito fã dos dois, viu? Mas vou falar que nem o Romário: eu", brinca, aos risos. "Na questão da versatilidade, acredito que eu e o Lucas temos um pouco mais. O timbre do Delacruz é maravilhoso. São pessoas que, graças a Deus, sou amigo e muito fã’, ressalta Chris.

Livre para criar

Essa liberdade para falar de amor tem raízes profundas na infância. Segundo ele, a grande ‘culpada’ por esse lado sentimental é a mãe, que sempre consumiu muita literatura, filmes e séries românticas dentro de casa. Além disso, o músico pegou a cena de surpresa ao revelar que, no fundo, seu coração bate no ritmo dos cavacos e pandeiros. "Sou mais pagodeiro do que rapper. Escuto mais pagode porque sou de família de músicos. Meu tio mais próximo de mim é pagodeiro pra caramba. A gente escutava junto, sempre”, destaca.

Tanto é que o artista já vislumbra para os próximos passos da carreira algo pensado para pagode, projeto que é constantemente cobrado pelos fãs. "Para a minha carreira, quero focar mais na questão que a galera gosta mais, que é o pagode e o R&B. Não descarto um álbum voltado para esse ritmo que a galera tanto pede. Já tem algumas músicas prontas, tem participações especiais com pessoas que gosto e sou fã”, acrescenta Chris.

Produzir o novo disco exigiu do artista uma outra postura vocal e lírica, equilibrando a essência periférica com formatos que, apesar de já terem sido trabalhados anteriormente, devem ficar mais frequentes a partir de agora. "Foi um desafio diferente, porque é um pouco pop também, né? Usar uma linguagem menos rua. Mas a linguagem da rua está presente também", explica.

O resgate de um clássico 

Um dos grandes destaques do disco O Último Romântico é a releitura de Se Você Quiser, considerada a música mais icônica de sua trajetória. Chris explica que a mudança em seu tom de voz — hoje mais grave — e a cobrança antiga dos fãs o forçaram a encarar a responsabilidade. "Como é que eu vou falar sobre Chris MC sem incluir essa canção? Se eu não fizesse agora, não faria nunca mais. Foi a maior responsa, mas o resultado ficou ótimo."

Olhando para o futuro, o cantor confirma que o projeto não vai ficar restrito às plataformas digitais. O plano agora é colocar o trabalho na rua, já pensando em uma turnê nacional. "A gente pretende rodar o Brasil, sim. Estamos olhando pra fazer alguns shows de lançamento, fazer muitos ensaios também. Vamos fazer a tour do Último Romântico e, se Deus quiser, vai ser um sucesso”, acredita o artista mineiro. Com as expectativas altas, Chris MC finaliza deixando claro que o sucesso do álbum não será medido por números

Além disso, se vê feliz por ser um dos pioneiros desse momento vivido pelo rap em solo brasileiro."Essa questão de algoritmo é uma preocupação que não tenho mais. Prefiro que 100 mil pessoas me escutem e consumam de verdade do que 1 milhão de que não sabem nem o meu rosto quando vou fazer um show. É um momento de grandeza, de consolidação de muitos nomes, de turnês, de carreiras e legados. Fico muito feliz de saber que eu faço parte disso e que tá cada dia mais bonito o que a gente tem construído”, finaliza.

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Eduardo Fernandes

Repórter Jr

Jornalista formado pela Universidade Paulista, estou no Correio Braziliense há dois anos. Antes, na Editoria de Cidades, agora, como Repórter da Revista do Correio.

Por Eduardo Fernandes
postado em 18/06/2026 18:13
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