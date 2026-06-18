Documentário 'Percília' será exibido no Fica 2026 nesta sexta (19/6)

O documentário Percília, que acompanha o cotidiano da mestra raizeira, artesã e puxadora de sussa da comunidade quilombola Vão de Almas Percília dos Santos Rosa, estreia no Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (Fica) nesta sexta-feira (19/6). O evento acontece até 21 de junho na cidade de Goiás e a entrada é gratuita.

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Percília integra a Mostra cinema indígena e povos tradicionais, que contempla produções sobre identidade, território, espiritualidade e preservação cultural. O filme é dirigido pela cineasta goiana Bia Carvalho e por Percília. Após o Fica, o curta será exibido em três comunidades pertencentes ao território Kalunga: Ribeirão dos Bois, em Teresina de Goiás; na casa da mestra Percília, no Vão de Almas; e no Engenho II, em Cavalcante.

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O documentário, gravado em 2025, aborda a relação de Percília com a terra, água e modo de viver no território Kalunga. O projeto também procura mostrar a importância das mulheres Kalungas na preservação cultural, sustentação e transmissão de conhecimentos entre gerações.

Serviço

Percília

Sexta-feira (19/6), no Cine Teatro São Joaquim (R. Moretti Foggia - Goiás, GO), a partir de 9h30. Entrada gratuita.