Virginia revela que amigas fugiram de tiroteio em Nova York: "Loucura"

Virginia Fonseca, nesta quinta-feira (18), ficou chocada após suas amigas revelarem que correram de um tiroteio na Times Square, em Nova York, nos Estados Unidos, em plena Copa do Mundo.
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"E ela sai de Caxias [Duque de Caxias, no Rio de Janeiro] para vir para Nova York para ter tiroteio. Falei: ‘Não é possível’. Juro, aí é loucura", disse a apresentadora.
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A amiga de Virginia esclareceu que foi tiro mesmo, rebatendo boatos de que não teria sido. "E o pior é que me falaram: ‘Será que foi tiro mesmo?. Claro, meu amor, eu sou de Caxias, não vou saber o que é um tiro?'", desabafou.
Já a outra amiga explicou o que fez no momento do caos. A gente correu tanto que eu não sabia se ia para a direita ou para a esquerda", confessou. "Tá repreendido. Eu desmaio na hora. Nunca passou por tiroteio em Caxias e vai passar em Nova York? Que peso, brincou Virginia.
O tiroteio, de fato, aconteceu na Times Square, em Nova York, nesta quinta-feira (18), gerando um clima de tensão enorme. Segundo a policia, um suspeito acabou preso e exigiu que as pessoas evitassem circular pelo local.
O texto Virginia Fonseca revela que amigas fugiram de tiroteio em Nova York: Loucura foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.