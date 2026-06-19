Virginia revela que amigas fugiram de tiroteio em Nova York: "Loucura"

Virginia Fonseca revela que amigas fugiram de tiroteio em Nova York: "Loucura" - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Virginia Fonseca, nesta quinta-feira (18), ficou chocada após suas amigas revelarem que correram de um tiroteio na Times Square, em Nova York, nos Estados Unidos, em plena Copa do Mundo.

"E ela sai de Caxias [Duque de Caxias, no Rio de Janeiro] para vir para Nova York para ter tiroteio. Falei: ‘Não é possível’. Juro, aí é loucura", disse a apresentadora.

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A amiga de Virginia esclareceu que foi tiro mesmo, rebatendo boatos de que não teria sido. "E o pior é que me falaram: ‘Será que foi tiro mesmo?. Claro, meu amor, eu sou de Caxias, não vou saber o que é um tiro?'", desabafou.

Já a outra amiga explicou o que fez no momento do caos. A gente correu tanto que eu não sabia se ia para a direita ou para a esquerda", confessou. "Tá repreendido. Eu desmaio na hora. Nunca passou por tiroteio em Caxias e vai passar em Nova York? Que peso, brincou Virginia.

O tiroteio, de fato, aconteceu na Times Square, em Nova York, nesta quinta-feira (18), gerando um clima de tensão enorme. Segundo a policia, um suspeito acabou preso e exigiu que as pessoas evitassem circular pelo local.

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