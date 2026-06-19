A cantora falou ainda que é o olhar o que mais a encanta nas mulheres - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Maria Bethânia, que nesta última quinta-feira (18/6) completou 80 anos, costuma ser bastante discreta com relação à sua vida pessoal. e em suas raras declarações, falou sobre intimidade sem mistérios.

"Não sei seduzir nada. Eu sei cantar. Se você me mandar seduzir alguém, eu vou errar total. Eu faço o que eu tenho que fazer, só o meu ofício", afirmou ela, em entrevista ao canal Hora de Naná, do YouTube.

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Quando perguntada o que mais a atraía nos homens, Maria Bethânia foi direta: "Acho bonito homem viril. Desde menina sou atraída. Meu pai era um homem alto, elegante, muito bonito e forte, mulato. Talvez seja esse espelho que eu gosto. Meus namorados masculinos sempre foram assim: rapazes corajosos, valentes, mas doces demais e suaves e amorosos, encantadores e poéticos", declarou.

A cantora falou ainda que é o olhar o que mais a encanta nas mulheres: "Gostava do olhar de minha mãe, um modo muito sabido e irônico. Continuo gostando. Acho que o olho é uma bandeira. Às vezes, você é perversa e seu olho é de criança pedindo socorro. Olho e mão são muito fortes para mim", disse.

O texto Maria Bethânia revela o que mais a atrai em homens e mulheres aos 80 anos foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.