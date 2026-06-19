Anne Hathaway anuncia terceira gravidez: "Bebê, eu sou sua"

Com a legenda "Bebê, eu sou sua", a atriz norte-americana compartilhou o registro da nova gravidez nas redes - (crédito: Reprodução/Instagram)

Por Letícia Passos — Anne Hathaway anunciou, nesta sexta-feira (19/6), que está grávida. Aos 43 anos, este é o terceiro filho da atriz norte-americana com o marido, o ator e produtor, Adam Schulman. Eles já são pais para Jonathan e Jack, de 10 e 6 anos, respectivamente.

No vídeo divulgado no Instagram, é possível ver Hathaway em um vestido branco. Ela esconde a barriga e, então, abaixa os braços para revelar a gestação, ao som da música Baby, I'm Yours de Barbara Lewis.

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"Bebê, eu sou sua", escreveu a atriz na legenda da publicação.

Vencedora de um Oscar de melhor atriz coadjuvante, Anne Hathaway se casou com Adam Schulman em 2012. Em 2016, 4 anos após o casório, eles receberam o primeiro filho, Jonathan; já em 2019, o casal ampliou a família com a chegada de Jack.

Em maio, quando entrevistada pela revista Elle para a edição The Epic Issue, a atriz de O Diabo Veste Prada 2 falou sobre sua vida com a família. Geralmente reservada, Hathaway afirmou que os filhos vivem "uma fase muito divertida, em que todos adoram passar tempo juntos".