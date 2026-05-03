O Diabo Veste Prada 2 supera bilheteria do original em apenas 3 dias

O desempenho coloca o longa entre as maiores estreias do ano, ficando atrás apenas de Michael (US$ 97,5 milhões), Super Mario Galaxy: O Filme (US$ 131 milhões) e Devoradores de Estrelas (US$ 80 milhões) - (crédito: Observatorio do Cinema)

O Diabo Veste Prada 2 começou sua trajetória nos cinemas com números acima do esperado. A sequência arrecadou US$ 77 milhões no fim de semana de estreia nos Estados Unidos, superando com folga a abertura do primeiro filme, que fez US$ 27,5 milhões em 2006.

O desempenho coloca o longa entre as maiores estreias do ano, ficando atrás apenas de Michael (US$ 97,5 milhões), Super Mario Galaxy: O Filme (US$ 131 milhões) e Devoradores de Estrelas (US$ 80 milhões).

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No mercado internacional, O Diabo Veste Prada 2 somou mais US$ 156,6 milhões, elevando o total global para US$ 233,6 milhões já no primeiro fim de semana.

Com isso, em apenas três, a sequência conseguiu superar toda a bilheteria doméstica do filme original (US$ 124,7 milhões).

Tudo sobre O Diabo Veste Prada 2

O enredo de O Diabo Veste Prada 2 ainda é mantido em segredo, mas a sequência deve acompanhar Miranda Priestly (Meryl Streep) enfrentando os desafios da era digital e o declínio das revistas de moda. Ela entrará em conflito com Emily (Emily Blunt), sua antiga assistente, agora uma executiva de alto escalão de um grupo de luxo cujos investimentos publicitários Miranda precisa desesperadamente. Anne Hathaway também retorna ao universo da moda como Andy Sachs.

Além de Streep, Blunt e Hathaway, o elenco conta com Stanley Tucci, Kenneth Branagh, Lucy Liu, Justin Theroux, B.J. Novak, Pauline Chalamet e Simone Ashley. Lady Gaga fará uma participação especial.

O primeiro filme foi um sucesso de bilheteria, faturando cerca de US$ 326 milhões em todo o mundo e rendendo a Streep um Globo de Ouro de melhor atriz em uma comédia, além de uma indicação ao Oscar. A estilista Patricia Field também foi indicada ao Oscar pelo figurino do filme.

A roteirista do filme original, Aline Brosh McKenna, assina o roteiro. O diretor David Frankel também retorna.

O Diabo Veste Prada está disponível no Disney+. A sequência está em cartaz nos cinemas.