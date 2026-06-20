Zé Felipe revela lugar mais inusitado onde já fez sexo - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Zé Felipe costuma ser bastante sincero sobre sua vida pessoal, e nas redes sociais surpreendeu os seguidores ao confessar que já praticou sexo no meio do mato.

Na ocasião, o ex-marido de Virginia Fonseca fez a declaração no canal da influenciadora Maya Massafera, no YouTube, no quadro 15 Curiosidades. O cantor, inclusive, já havia gerado discussão ao dizer que toda mulher deveria deixar o marido ir ao prostíbulo, se divertir e beber.

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A primeira pergunta foi sobre o primeiro beijo do cantor, que respondeu o seguinte: Foi na escola, era uma escola fazenda, atrás de um curral. Eu tinha uns 7 anos. Lá em casa o trem começa cedo, contou. Sobre a sexualidade, ele revelou qual foi o lugar mais esquisito que ele já havia transado.

"Peguei uns quatro carrapatos"

Comi uma mulher uma vez no mato, naqueles matos que cortam Peguei uns quatro carrapatos. E a mulher não era das melhores, também não, disse. As declarações em questão foram feitas em 2018.

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