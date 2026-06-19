Duo das Américas faz apresentação gratuita na Casa Thomas Jefferson

Para celebrar os 250 anos de independência dos Estados Unidos, a Casa Thomas Jefferson, em parceria com a embaixada americana, apresenta o concerto do Duo das Américas sexta-feira (19/6), às 19h, no CTJ Hall. A entrada é gratuita e o espetáculo também será transmitido ao vivo no canal da Casa Thomas Jefferson no YouTube.

Duo das Américas é formado pela pianista brasileira Deborah Fernandes Nilson e pelo trombonista baixo americano Darrin C. Milling. O programa da apresentação inclui composições de Francisco Braga, Alberto Nepomuceno, Heitor Villa-Lobos, Halsey Stevens, Clarice Assad e Maria Francisca Aquino, com o objetivo de celebrar a ligação musical entre os dois países.

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O evento terá participação especial de Kim Cartunista e do coreógrafo e bailarino Diego Fiori. O concerto também exalta a atuação de Milling no Brasil, que, desde 1998, trabalha com a formação de músicos no país através do curso Preparação para audições, no projeto The program Brasil.

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Serviço

Duo das Américas

Sexta-feira (19/6), às 19h, no CTJ Hall (Casa Thomas Jefferson, 706/906 Sul). Entrada gratuita.