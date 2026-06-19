Cello revisita clássico do Bon Jovi em versão acústica de "It’s my life"

Nessa quinta-feira (18/6), Cello lança sua releitura acústica de It’s my life, um dos maiores sucessos do Bon Jovi. Lançada pela Alma Music em parceria com o projeto Acústico NAVARANDA, a faixa propõe uma nova leitura para o clássico de 2000, apostando em uma sonoridade mais intimista sem perder a força da mensagem que transformou a canção em um hino de liberdade e autenticidade.

À frente do Acústico NAVARANDA, projeto que se consolidou ao longo dos anos por reinterpretar sucessos nacionais e internacionais em versões acústicas, Cello imprime sua identidade artística à faixa, aproximando o clássico do universo folk-pop que marca seus trabalhos mais recentes.

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O lançamento chega em um momento de expansão da carreira do cantor e compositor, que vem conciliando as releituras do NAVARANDA com seu repertório autoral. Após apresentar o single Quero você aqui, com feat Isabella Gaspari, o artista segue explorando diferentes caminhos criativos, agora revisitando uma das músicas mais emblemáticas do rock dos anos 2000.

It 's my life estará disponível em todas as plataformas digitais.