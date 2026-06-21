Globo libera capítulos de Quem Ama Cuida no Globoplay





A Globo adotou uma estratégia especial para minimizar os impactos das constantes alterações de programação provocadas pela Copa do Mundo de 2026. Desde esta semana, todos os capítulos de Quem Ama Cuida foram liberados gratuitamente no Globoplay, permitindo que até mesmo usuários sem assinatura acompanhem a trama protagonizada por Letícia Colin.

A iniciativa busca evitar que o público perca o desenvolvimento da história devido às frequentes mudanças de horário causadas pelas transmissões dos jogos do Mundial. A previsão é que os capítulos permaneçam disponíveis gratuitamente até a próxima semana.

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Desde o início da Copa do Mundo, a novela escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto vem sofrendo alterações constantes em sua faixa de exibição. Na sexta-feira (19/6), por exemplo, devido à transmissão da partida entre Brasil e Haiti, o folhetim foi exibido excepcionalmente às 19h40, ocupando temporariamente um horário mais próximo das novelas das sete.

Globo planeja impulsionar novela após o Mundial

Nos bastidores, a emissora já trabalha em uma nova fase de divulgação para Quem Ama Cuida após o encerramento da Copa do Mundo. A expectativa é aproveitar o retorno da grade regular para reforçar a campanha de divulgação da novela e destacar as principais viradas da história.

Entre os momentos mais aguardados está o início da vingança de Adriana, personagem de Letícia Colin, contra a poderosa Pilar, interpretada por Isabel Teixeira. Após enfrentar uma condenação injusta e passar um período na prisão, a protagonista promete iniciar uma série de confrontos que devem alterar completamente os rumos da trama.

A expectativa da direção da novela é que essa nova etapa marque uma mudança significativa no tom da narrativa, elevando ainda mais os conflitos centrais da história.

Heitor Brandão promete movimentar a trama

Outra grande aposta para os próximos capítulos é a chegada de Heitor Brandão, personagem vivido por Renato Góes. O misterioso herdeiro é apontado como o filho desaparecido de Arthur Brandão, personagem interpretado por Antônio Fagundes.

O retorno de Heitor deve provocar uma verdadeira disputa pelo patrimônio da família Brandão, já que ele possui direitos legítimos à herança deixada pelo empresário. A entrada do personagem promete gerar novos conflitos entre os membros da família e impactar diretamente os planos de diversos personagens.

A expectativa dos autores é que o núcleo dos Brandão ganhe ainda mais destaque na segunda fase da novela.

Audiência segue estável e acima da meta

Apesar das mudanças constantes na programação, a audiência de Quem Ama Cuida continua sendo considerada positiva pela Globo.

Na Grande São Paulo, principal mercado aferido pela Kantar Ibope Media, a novela vem registrando médias em torno de 22 pontos. Cada ponto representa aproximadamente 199 mil telespectadores na região.

No Rio de Janeiro, os índices são ainda mais expressivos, girando em torno dos 26 pontos de média, consolidando a produção entre os programas mais assistidos da televisão brasileira.

Com novos personagens, reviravoltas importantes e o fim das interrupções provocadas pela Copa do Mundo se aproximando, a expectativa da emissora é que Quem Ama Cuida mantenha seu desempenho e ganhe ainda mais fôlego nas próximas semanas.

O texto Globo libera capítulos de Quem Ama Cuida no Globoplay e prepara relançamento da novela após a Copa do Mundo foi publicado primeiro no Observatório da TV.