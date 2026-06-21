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Celso Portiolli aposta em novo game show para enfrentar Eliana aos domingos

Domingo Legal investe no game show Switch, um formato importado da Bélgica

Celso Portiolli aposta em novo game show para enfrentar Eliana aos domingos - (crédito: Observatorio da TV)
Celso Portiolli aposta em novo game show para enfrentar Eliana aos domingos - (crédito: Observatorio da TV)

A disputa pela audiência das tardes de domingo promete ganhar um novo capítulo nos próximos meses. Após a Copa do Mundo, quando o Em Família com Eliana retornar à grade da Globo com novidades, o Domingo Legal, com Celso Portiolli no SBT, promete estar preparado.

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De acordo com informações divulgadas pelo Notícias da TV, a emissora de Silvio Santos trabalha no lançamento de um novo game dentro da atração dominical, ampliando a estratégia de renovação do programa em meio ao acirramento da concorrência com Eliana.

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Enquanto Eliana volta para a segunda fase de seu programa com os quadros o Elo Fraco e Invertidamente que prometem disputas emocionantes entre famílias. Celso Portiolli vai contra atacar com o game show Switch.

O quadro, baseado em um formato da Bélgica, consiste em uma competição entre participantes anônimos, que ocupam púlpitos numerados e avançam ou retrocedem de acordo com seus acertos.

Como funciona o jogo:

  • Dinâmica: Os competidores respondem a perguntas de conhecimentos gerais. A cada rodada, quem dá a resposta correta melhora sua posição.
  • Eliminação: Ao final de cada fase, o jogador que ocupa o último púlpito (a pior posição) é eliminado da disputa.
  • Objetivo: O vencedor da dinâmica principal garante uma vaga para a disputa decisiva e tem a chance de faturar uma grande quantia em dinheiro.

O texto Celso Portiolli aposta em novo game show para enfrentar Eliana aos domingos foi publicado primeiro no Observatório da TV.

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Observatorio da TV

    Por Observatorio da TV
    postado em 21/06/2026 18:53
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