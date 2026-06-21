Celso Portiolli aposta em novo game show para enfrentar Eliana aos domingos - (crédito: Observatorio da TV)





A disputa pela audiência das tardes de domingo promete ganhar um novo capítulo nos próximos meses. Após a Copa do Mundo, quando o Em Família com Eliana retornar à grade da Globo com novidades, o Domingo Legal, com Celso Portiolli no SBT, promete estar preparado.

De acordo com informações divulgadas pelo Notícias da TV, a emissora de Silvio Santos trabalha no lançamento de um novo game dentro da atração dominical, ampliando a estratégia de renovação do programa em meio ao acirramento da concorrência com Eliana.

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Enquanto Eliana volta para a segunda fase de seu programa com os quadros o Elo Fraco e Invertidamente que prometem disputas emocionantes entre famílias. Celso Portiolli vai contra atacar com o game show Switch.

O quadro, baseado em um formato da Bélgica, consiste em uma competição entre participantes anônimos, que ocupam púlpitos numerados e avançam ou retrocedem de acordo com seus acertos.

Como funciona o jogo:

Dinâmica: Os competidores respondem a perguntas de conhecimentos gerais. A cada rodada, quem dá a resposta correta melhora sua posição.

Os competidores respondem a perguntas de conhecimentos gerais. A cada rodada, quem dá a resposta correta melhora sua posição. Eliminação: Ao final de cada fase, o jogador que ocupa o último púlpito (a pior posição) é eliminado da disputa.

Ao final de cada fase, o jogador que ocupa o último púlpito (a pior posição) é eliminado da disputa. Objetivo: O vencedor da dinâmica principal garante uma vaga para a disputa decisiva e tem a chance de faturar uma grande quantia em dinheiro.

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