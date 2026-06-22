Clive Davis, produtor que lançou Whitney Houston, morre aos 94 anos

Clive Davis construiu uma carreira de mais de sete décadas na indústria fonográfica - (crédito: Reprodução/Instagram)

Por Letícia Passos — Morreu nesta segunda-feira (22/6), aos 94 anos, o lendário produtor musical Clive Davis, um dos nomes mais influentes da indústria.

Aliza Rabinoff, representante do músico, confirmou a morte do executivo. De acordo com a assessora, a morte de Clive Davis foi resultado de problemas relativos à idade avançada.

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Responsável por impulsionar a carreira de alguns dos maiores nomes da música internacional, Clive Davis construiu uma trajetória de mais de 70 anos na indústria fonográfica.

Ao longo desse período, participou da descoberta e do desenvolvimento artístico de cantores e bandas que se tornaram referências mundiais, entre eles Alicia Keys, Aretha Franklin, Bruce Springsteen, Carlos Santana, Carrie Underwood, Janis Joplin e Whitney Houston.

A ascensão no setor começou em 1967, quando assumiu a liderança da Columbia Records. Nos anos seguintes, ampliou sua influência ao criar as gravadoras Arista Records e J Records, selos que ajudaram a moldar diferentes gerações de artistas.

Além da atuação empresarial, Davis se tornou uma figura tradicional da temporada do Grammy ao organizar, desde 1975, uma festa anual na noite que antecede a premiação.

Em nota, familiares destacaram o legado deixado pelo produtor e executivo musical. Segundo o comunicado, Davis “moldou a trilha sonora de inúmeras vidas” e teve papel marcante tanto na cultura quanto na história da música.

Nascido em 1932, no bairro do Brooklyn, em Nova York, Clive Davis formou-se em Direito pela Universidade Harvard antes de ingressar no mercado fonográfico. Mesmo após décadas de atuação, seguiu envolvido com a indústria musical até os anos mais recentes de sua vida.