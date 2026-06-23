Andressa Urach diz que pretende ter mais filhos e explica preocupação - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Andressa Urach, durante o UrachPodTudo, confessou que pretende ter mais um filho. A influencer, que é mãe de Leon, de 3 anos, e Arthur Urach, de 19, e tem 38 anos, se mostrou curiosa para saber sobre suas possibilidades.

Já tenho dois filhos e agora estou planejando o terceiro. Como eu não menstruo mais, quis entender quais possibilidades existem hoje para mulheres que ainda desejam engravidar, questionou.

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Após o desejo da influencer, a médica, entrevistada por Urach, mandou a real para a loira: Na minha opinião, o ideal é realizar esse congelamento entre os 30 e os 32 anos. Você faz a coleta em uma fase em que os óvulos normalmente apresentam melhor qualidade e pode utilizá-los mais tarde, caso deseje engravidar aos 40 anos, por exemplo, explicou.

Andressa deu mais detalhes da vontade em ser mãe novamente. Eu já tenho dois filhos e sou muito realizada como mãe. Mas o desejo de ter um terceiro continua existindo e, por isso, acho importante começar a pensar nesse planejamento desde agora. A medicina evoluiu muito e conhecer essas possibilidades me deixa mais tranquila para tomar decisões no futuro.

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