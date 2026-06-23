Vontade de pertencer: peça reflete sobre fanatismo e pertencimento

A atriz e produtora Alê Arautas propõe, na peça Você consegue maravilhosa!, um exercício para o público: passar a perceber e entender com quem nos envolvemos e de onde surgem as nossas vontades. "Encontramos o tema de manipulação, seitas, de como esses grupos são criados e como qualquer pessoa está a mercê de cair em uma dessas, ainda mais hoje em dia, com charlatões e coaches", conta.

A peça, que será apresentada no Teatro Sílvio Barbato, no Sesc do Setor Comercial Sul, na sexta-feira e sábado, às 20h, e domingo, às 19h, nasceu de exercícios de improviso de Alê com o diretor Mattoso Ribeiro. "Tem um grande movimento que acontece entre vários grupos diferentes. Usamos o livro Culto: A linguagem secreta do fanatismo, de Amanda Montell, sobre a linguagem dos cultos e como esses charlatões podem estar em vários locais", diz.

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O objetivo foi ressaltar como os grupos atraem pessoas que querem pertencer e se sentir representadas, e como essa dinâmica pode aparecer em diversos lugares. "Eles criam uma linguagem própria. Grupos de yoga, cientologia, uma academia de crossfit na qual as pessoas menosprezam quem falta ao treino. Pesquisamos e aprofundamos isso para criar essa persona que, no final das contas, é só mais uma pessoa", reflete Alê.

O espetáculo segue a linha do teatro do absurdo, sem uma história linear ou com papéis bem definidos. "Vamos entendendo que a pessoa charlatona também é a vítima disso tudo, cria-se uma noção do que é que faz mal", explica.

A peça traz a figura do Eles, seres que nos ensinam a deixar de praticar "atos inferiores", como deboche, fofoca e desconfiança. "Eles podem ser seu chefe, uma igreja, o sistema capitalista que nos faz querer ser produtivistas o tempo todo", conta. "Cada um vai tendo uma visão, o espectador cria o sentido da coisa e vai ligar com o universo com o qual ela se relaciona."

Durante o desenrolar da trama, a protagonista, Maravilhosa, passa a questionar tudo aquilo que lhe foi ensinado. "Desde criança, ela é acolhida por Eles e acaba vivendo a vida em torno disso, até que ela tenta se tornar um deles. A Maravilhosa está tentando subir a montanha, buscar mais seguidores, deixar o mundo melhor e repassa as técnicas, os mantras", afirma a atriz. "Ela se dá conta das mentiras que querem que a que gente acredite e de certas coisas que querem que a gente faça por interesses de certos grupos."

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Você consegue Maravilhosa!

Sexta e sábado, às 20h, e domingo, às 19h, no Sesc (Edifício Presidente Dutra - Setor Comercial Sul). Ingressos: R$25 (meia), à venda no Sympla.

*Estagiária sob supervisão de Severino Francisco