Lore Improta fala sobre vida íntima com Léo Santana após nascimento de filho - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Lore Improta esclareceu algumas dúvidas dos seus milhares de seguidores e respondeu sobre seu atual momento após o nascimento do segundo filho, Levi, fruto do seu casamento com Léo Santana.

Através da caixinha de perguntas no Stories do Instagram, a ex-bailarina do Faustão foi questionada se já praticou relações sexuais com o marido pós-nascimento do caçula. "Tu já namorou? Porque eu com 18 dias peguei meu marido de jeito, hormônios uma loucura (risos)", escreveu uma seguidora.

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Lore Improta ficou chocada e respondeu: "Mulher, [com] 18 dias, eu ainda estava sangrando, com muita dor, sem dormir, os peitos vazando. Tu pariu mesmo?! Que fogo no xibico é esse", disse.

A influenciadora també contou que a amamentação está sendo desafiadora. "Tomei muito remédio. Foram 20 e poucos dias de antibiótico, muito remédio para dor, tomei corticoide e muitas [outras] coisas por conta da minha cesárea. A gente acredita que por conta do estresse, meu leite diminuiu muito de produção. Levi não estava engordando", declarou ela.

O texto Lore Improta abre o jogo sobre vida íntima com Léo Santana após nascimento do segundo filho foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.