Torre Eiffel e Louvre fecharão mais cedo devido à onda de calor

A Torre Eiffel e o Louvre fecharão mais cedo devido à onda de calor na França, anunciaram a empresa que administra a Dama de Ferro e a direção do museu parisiense. Esses são dois dos monumentos mais visitados do mundo.
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A França enfrenta uma intensa onda de calor, com temperaturas que chegam a 40°C em algumas áreas. Essa situação obrigou outra atração popular, o Mont Saint-Michel (oeste), a aconselhar os turistas a adiarem sua visita.
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Outros museus, principalmente em Lyon (centro) e Nantes (oeste), oferecem entrada gratuita para que as pessoas possam se refrescar em ambientes fechados.
A Torre Eiffel, que recebe quase 7 milhões de visitantes por ano, dos quais aproximadamente 75% são estrangeiros, antecipou seu horário de fechamento nesta terça-feira para as 16h00 (11h00 em Brasília), em vez das 00h45 (19h45 em Brasília) que normalmente fecha durante a alta temporada.
Já o Museu do Louvre fechará suas portas às 16h00, em vez das 18h00, de quarta a sábado, para lidar com a onda de calor que torna "as condições de visitação e trabalho difíceis", anunciou a administração nesta terça-feira.
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