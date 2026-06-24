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Fenômeno de bilheteria, 'O diabo veste Prada 2' ganha data no streaming

Longa que reúne Anne Hathaway e Meryl Streep arrecadou mais de US$ 676 milhões e chega às telinhas em julho

No segundo filme, Andy Sachs (Anne Hathaway) retorna à revista Runway e reencontra a ex-chefe, Miranda Priestly (Meryl Streep) - (crédito: Observatorio do Cinema)
No segundo filme, Andy Sachs (Anne Hathaway) retorna à revista Runway e reencontra a ex-chefe, Miranda Priestly (Meryl Streep) - (crédito: Observatorio do Cinema)

Sucesso de bilheteria mundial O Diabo Veste Prada 2 já possui data de estreia nos serviços de streaming. O longa, lançado em abril e protagonizado por Anne Hathaway e Meryl Streep, arrecadou mais de US$676 milhões em cinemas ao redor do mundo.

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A continuação do primeiro filme, lançado em 2006, é um presente nostálgico para os fãs do original e chega às telinhas no dia 29 de julho, exclusivamente na plataforma Disney+.

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No segundo filme, Andy Sachs (Anne Hathaway) retorna como a nova editora de reportagens especiais da revista Runway, onde reencontra a ex-chefe, Miranda Priestly (Meryl Streep) enfrentando dificuldades para manter seu império editorial.

Uma carta de amor ao mundo da moda, O diabo veste Prada 2 reúne algumas das casas mais icônicas da indústria, de Dior, Versace, Armani, Givenchy e Cartier até Dolce & Gabbana, Tiffany e Fendi, além de participações de nomes importantes da moda e da música, celebrando os bastidores desse universo.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 24/06/2026 19:05 / atualizado em 24/06/2026 19:54
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