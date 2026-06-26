Igor Rickli revela trauma que o fez tomar mudança radical sobre a família - (crédito: Reprodução/ Instagram @igorrickli)





Igor Rickli abriu o jogo sobre os atuais planos em torno da vida pessoal. O ator, que está no ar na novela Quem Ama Cuida, da Globo, concilia as gravações com a obra da casa nova, no Itanhangá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Em entrevista ao jornal O Globo, o artista contou que a mudança se deu diante de um trauma que sofreu com sua esposa, Aline Wirley, e o filho, Antônio, de 10 anos, na época da pandemia: um assalto na casa que moram atualmente, no Alto da Boa Vista, em meio à Floresta da Tijuca.

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"Passamos por uma situação muito traumática na época da pandemia: um assalto. Nós íamos comprar a casa, mas entendemos que ali não estávamos mais totalmente seguros. Queríamos um lugar no meio do mato também, onde as crianças estariam mais protegidas", declarou Igor Rickli, que também é pai de Fátima e Will.

O ator de Quem Ama Cuida, inclusive, já compartilhou nas redes sociais o projeto de decoração do local, em tons neutros, com muita madeira e pedra. O imóvel tem piscina de borda infinita, janelões para entrada de luz natural, escada em caracol, piano, garagem e área gourmet.

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