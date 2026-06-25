Grupo Teatro dos Ventos estreia peça "Veneno de rato" em Águas Claras

O Grupo Teatro dos Ventos estreia, entre os dias 20 e 28 de junho de 2026, no Espaço Cultural Teatro dos Ventos, o espetáculo Veneno de rato, nova montagem com dramaturgia inédita e direção de Ferdi.
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A peça apresenta um thriller político ambientado durante a eleição da presidência de um partido nacional. A narrativa começa em um restaurante de beira de estrada, onde um encontro entre um deputado influente e o filho de um empresário investigado por corrupção desencadeia uma sequência de mortes, negociações clandestinas e disputas internas pelo poder. Ao longo da trama, políticos, empresários, policiais, advogados e figuras públicas se envolvem em uma rede de manipulação, chantagem e violência que revela os bastidores de um sistema marcado pela corrupção e pela impunidade.
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Com linguagem direta e estrutura dinâmica, os cinco atores do grupo se revezam em 13 personagens. Veneno de rato articula suspense e crítica social para discutir temas como desigualdade, influência econômica sobre a política, fabricação de narrativas públicas e os limites éticos das instituições brasileiras. A encenação aposta em poucos elementos cenográficos e concentra a força dramatúrgica na atuação do elenco e na construção de tensão entre os personagens. O espetáculo também incorpora referências ao universo midiático e ao imaginário político contemporâneo brasileiro.
Segundo o diretor Ferdi, a proposta da montagem é provocar reflexão sem abrir mão do impacto dramático: “A peça investiga como estruturas de poder operam através do medo, da manipulação e da desigualdade. É uma obra que coloca personagens comuns diante de mecanismos muito maiores do que eles, mostrando como violência e corrupção acabam atravessando todas as camadas sociais.”
A montagem integra a pesquisa artística do Grupo Teatro dos Ventos em torno de dramaturgias contemporâneas e obras voltadas para questões sociais e políticas.
Serviço
Espetáculo: Veneno de rato
Temporada: 20 a 28 de junho de 2026
Local: Espaço Cultural Teatro dos Ventos
Endereço: Rua 19 norte - Duo Mall - Águas Claras
Direção: Ferdi
Realização: Grupo Teatro dos Ventos
Figurinos e adereços: Casa das Raturas
Trilha sonora original: Duka Menezes e Ferdi
Cenografia: O grupo Iluminação: Rigner Carvalho e Iury Persan
Ingressos: https://www.sympla.com.br/veneno-de-rato__3457937
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