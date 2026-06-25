Coletivo Poéticas da Meia Noite apresenta peça em escola do Jardim Botânico

O Coletivo Poéticas da Meia Noite apresenta cinco sessões do espetáculo infantil A pequena casa flutuante sexta-feira (26/6), a partir de 8h, na Escola Classe Jardim Botânico. O projeto espera alcançar 300 alunos de três a seis anos de idade com as apresentações e oficinas artísticas promovidas durante o dia.
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A pequena casa flutuante acompanha Lia, que descobre uma casa habitada por quatro seres mágicos que flutua no céu. Tímida, a menina encontra nos companheiros Zada, llán, Liara e Adara, guardiões de gestos de cuidado, um lugar seguro para falar, brincar e sonhar. O espetáculo propõe reflexões sobre a criação de amizades na infância, empatia, diferenças e convivência.
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Após as apresentação do espetáculo, o Coletivo Poéticas da Meia Noite promove oficina com o tema Sonhos e medos, que convida as crianças a expressarem sentimentos através de desenhos, modelagens e outras formas de arte. Exemplares da dramaturgia ilustrada da peça também serão distribuídos aos alunos, como forma de incentivar o contato com a narrativa teatral de forma lúdica.
Serviço
A pequena casa flutuante
Do Coletivo Poéticas da Meia Noite. Sexta-feira (26/6), a partir de 8h, na Escola Classe Jardim Botânico.