"Abre o olho enquanto há tempo": padre desaconselha casamento e vídeo viraliza

Com mais de 5 milhões de seguidores, o religioso arrancou aplausos dos fiéis e foi chamado de "salva-vidas" na internet - (crédito: Reprodução)

A repercussão de um relato feito pelo padre Chrystian Shankar durante uma pregação tomou conta das redes sociais nos últimos dias. Conhecido por abordar temas ligados a relacionamentos e comportamento, o religioso contou que orientou uma mulher a desistir do casamento depois de identificar sinais de desequilíbrio na relação durante as conversas de preparação para a cerimônia.

Segundo o padre, que reúne mais de 5 milhões de seguidores em uma rede social, a decisão foi motivada por uma lista apresentada pelo noivo com mudanças que a cimpanheira deveria fazer para que os dois se casassem. Ao ouvir a noiva, ele descobriu que o documento continha 13 exigências.

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"Ela me disse assim: 'Padre, meu namorado me passou essa lista aqui'. Tinha 13 itens. Eu perguntei: 'O que são esses 13 itens?'. Ela respondeu: 'São as coisas que eu tenho que mudar para ele se casar comigo'", relembrou.

Na sequência, o sacerdote perguntou se ela também havia elaborado uma relação de mudanças para o companheiro. A resposta, segundo ele, reforçou sua preocupação.



Veja o momento:

"'Passou a lista para ele? Tem quantas?', ela respondeu: 'Não. Ele falou que não precisa mudar em nada'. Eu falei: 'Minha filha, abre o olho enquanto há tempo. Está claro que não vai dar certo'", contou.

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O padre afirmou ainda que, após conversar separadamente com o noivo, percebeu uma postura que considerou incompatível com uma relação saudável.

"Eu notei que ele é soberbo. Na cabeça dele, você é menos do que ele. Ele está fazendo um favor de se casar com você", disse.



De acordo com o religioso, a cerimônia acabou não sendo realizada, embora ele afirme não conhecer todos os detalhes do desfecho.

"Não sei o que aconteceu lá. O casamento não aconteceu. Ela se livrou de uma", concluiu, arrancando risos e aplausos dos fiéis.

O episódio rapidamente viralizou nas redes sociais, onde internautas elogiaram a postura do padre. Entre os comentários publicados estavam mensagens como "Divo celestial", "Livramento em forma de padre", "Por mais padres assim" e "Além de padre, é salva-vidas", destacando o incentivo à reflexão antes da decisão de oficializar a união.