Henrique Barreira fala sobre estreia no horário nobre com Quem Ama Cuida: "Um sonho realizado" - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Henrique Barreira está fazendo sua estreia no horário nobre da Globo, em Quem Ama Cuida, atual novela das nove. Na trama, o ator interpreta André. Em entrevista ao jornal O Globo, o ator falou sobre o convite para viver o personagem na história assinada por Walcyr Carrasco e Claudia Souto.

"Para mim, está sendo de verdade um sonho realizado, porque eu fui uma criança noveleira e ainda sou", declarou.Em sua terceira novela na carreira, Henrique Barreira destacou a experiência de dividir cenas com artistas de peso do elenco de Quem Ama Cuida.

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"Está sendo um presente muito grande a forma como eu estou sendo bem recebido. Acho realmente muito generosa a forma como eles olham um ator que está começando nesse mundo de audiovisual. Por mais que eu tenha feito teatro há muito tempo, a televisão não está há muito tempo na minha vida", disse.

Na novela, ele interpreta o sobrinho de Ademir (Dan Sturbach), que se muda para a casa da família após uma longa temporada fora do país. "Ele é um personagem solar. Ele consegue ser muito conciliador e leal, e ter uma escuta aberta quando é solicitado. Por ser muito amoroso, ele volta com muita saudade de tudo, de se reconectar com as coisas, com a comida, com a cultura e com os hábitos que ele tinha quando estava aqui", adiantou Henrique.

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