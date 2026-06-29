InícioDiversão e Arte
ATOR

Henrique Barreira fala sobre estreia no horário nobre

Ator revela emoção ao integrar elenco da novela das nove da Globo

Henrique Barreira fala sobre estreia no horário nobre com Quem Ama Cuida:
Henrique Barreira fala sobre estreia no horário nobre com Quem Ama Cuida: "Um sonho realizado" - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Henrique Barreira está fazendo sua estreia no horário nobre da Globo, em Quem Ama Cuida, atual novela das nove. Na trama, o ator interpreta André. Em entrevista ao jornal O Globo, o ator falou sobre o convite para viver o personagem na história assinada por Walcyr Carrasco e Claudia Souto.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

"Para mim, está sendo de verdade um sonho realizado, porque eu fui uma criança noveleira e ainda sou", declarou.Em sua terceira novela na carreira, Henrique Barreira destacou a experiência de dividir cenas com artistas de peso do elenco de Quem Ama Cuida.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

"Está sendo um presente muito grande a forma como eu estou sendo bem recebido. Acho realmente muito generosa a forma como eles olham um ator que está começando nesse mundo de audiovisual. Por mais que eu tenha feito teatro há muito tempo, a televisão não está há muito tempo na minha vida", disse.

Na novela, ele interpreta o sobrinho de Ademir (Dan Sturbach), que se muda para a casa da família após uma longa temporada fora do país. "Ele é um personagem solar. Ele consegue ser muito conciliador e leal, e ter uma escuta aberta quando é solicitado. Por ser muito amoroso, ele volta com muita saudade de tudo, de se reconectar com as coisas, com a comida, com a cultura e com os hábitos que ele tinha quando estava aqui", adiantou Henrique.

O texto Henrique Barreira fala sobre estreia no horário nobre com Quem Ama Cuida: Um sonho realizado foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Observatório dos Famosos

Por Observatório dos Famosos
postado em 29/06/2026 16:51
SIGA
x