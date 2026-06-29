



Paolla Oliveira usou as redes sociais neste último domingo (28), e surpreendeu os milhares de seguidores ao compartilhar um vídeo no qual fala ser vítima de manipulação de imagem.

Através do Instagram, a atriz não poupou nas reclamações em torno do assunto. "Tem fotos minhas na internet que eu nunca tirei, vídeos meus falando coisas que eu nunca disse, um corpo circulando por aí com um rosto em cima que não é o meu", reclamou.

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"Nada disso aqui, olha, sou eu de verdade. Mas isso para mim já virou uma rotina. Toda semana eu tenho que falar com advogado. Eu, que tenho condições de ter advogado, coisa que a maioria das mulheres desse país não têm", lamentou Paolla Oliveira.

"Agora, eu não acho que isso é problema de famosa. Uma menina, por exemplo, ela posta uma foto de vestido, abraçada com gato. No outro dia, ela acorda despida pela internet, sem nunca ter tirado a roupa. Aconteceu, tá? E acontece enquanto a gente está aqui, enquanto você está assistindo o meu vídeo, refletiu a atriz. E o engraçado é que a credibilidade de uma mulher ainda é medida pela imagem dela. Agora me diz: como é que a gente constrói uma imagem de credibilidade num mundo onde, o tempo inteiro, estão criando imagens falsas da gente sem o menor pudor?", indagou.

"Vergonha"

Na sequência, Paolla Oliveira destacou o riscos e consequências à imagem da vítima. "A vergonha nunca é de quem foi exposta. Então, denuncie. A gente precisa aprender a duvidar. Viu uma imagem absurda de uma mulher? Desconfia, não compartilha, pergunta de onde veio. Até porque cada compartilhamento nosso é uma escolha. E saiba você que essa escolha pode proteger ou expor outra mulher", finalizou ela.

O texto Paolla Oliveira faz forte desabafo após ser vítima de imagens falsas: Vergonha foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.