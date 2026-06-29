Jovem autista realiza sonho de conhecer Djavan em encontro emocionante

Há encontros que ultrapassam o significado de um simples momento entre fã e artista, e ficam marcados na história de uma família. Foi exatamente isso que aconteceu com o adolescente Vittorio, de 15 anos, autista e diagnosticado com apraxia de fala, que realizou o sonho de conhecer o cantor Djavan.

A história começou muito antes dos bastidores de um show. Para Vittorio, a música sempre foi mais do que entretenimento. As canções de Djavan passaram a fazer parte de seu desenvolvimento, e se tornaram um recurso para estimular a comunicação e os desafios relacionados à fala.

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Sensibilizados pela história, familiares, amigos e milhares de pessoas iniciaram uma campanha nas redes sociais, compartilhando publicações e marcando o artista. A mobilização ganhou força até chegar à equipe de Djavan, que acolheu o pedido e tornou possível a realização do encontro.

No dia do show, Vittorio chegou ao estádio antes da apresentação, durante a passagem de som. Com o ambiente ainda vazio, pôde explorar o espaço com tranquilidade, respeitando suas necessidades sensoriais. “Ele correu livremente, sentindo a música de perto. Só pelos primeiros acordes, já reconhecia as canções e começava a escrever as letras no ar.”, conta Isaura Sarto, mãe de Vittorio.

Djavan recebeu Vittorio no camarim com carinho e atenção. Mesmo diante das dificuldades de comunicação apresentadas pelo adolescente, o artista conduziu toda a conversa com respeito, paciência e acolhimento. “O Djavan foi extremamente acolhedor. Soube lidar com as respostas mais diretas e monossilábicas do Vittorio, com a dificuldade de compreensão da fala, tudo com muita naturalidade e respeito. Foi muito bonito perceber que, quando há abertura para o diferente, as barreiras simplesmente deixam de existir”, diz Isaura.

Para Isaura, o encontro representou muito mais do que a realização de um sonho. Segundo ela, foi a demonstração de que a empatia e o acolhimento podem eliminar barreiras que muitas vezes parecem impossíveis O respeito com que Djavan e sua equipe receberam Vittorio permitiu que ele se sentisse compreendido e seguro durante toda a experiência.

Após o encontro, a família permaneceu no show seguindo todos os cuidados necessários para garantir o bem-estar do adolescente, contando ainda com o apoio de diversas pessoas envolvidas na organização desse momento especial.

Para Isaura, o encontro representou muito mais do que a realização de um sonho (foto: Foto: Nina Quintana)

Para Vittorio, a música sempre foi mais do que entretenimento. (foto: Foto: Nina Quintana)

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