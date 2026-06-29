Marcello Novaes fala sobre possível volta em continuação de Avenida Brasil - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Marcello Novaes abriu o jogo sobre a possibilidade de ressurgir na continuação de Avenida Brasil (2012), que será lançada no ano que vem, no lugar de Quem Ama Cuida, na faixa das nove da Globo.

Em entrevista ao portal Notícias da TV, o ator, que interpretou Max, um dos vilões da trama na versão original, negou a chance por razões óbvias diante do destino final do personagem. O Max morreu. Acho que não deveria voltar, a não ser em um flashback, declarou.

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Além disto, Marcello Novaes revelou estar envolvido em outros trabalhos. Estou fazendo um projeto e agora começo uma série para o Globoplay. Vou na segunda-feira e passo 17 dias gravando direto. Está bem bacana, garantiu.

Ficam me chamando para fazer muito vilão. É muito bom fazer vilão, mas confesso que estou com saudade de fazer uma comédia, uma coisa mais leve, destacou o ator, cujo trabalho mais recente foi em Dona de Mim (2025).

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