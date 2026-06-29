Marcello Novaes abriu o jogo sobre a possibilidade de ressurgir na continuação de Avenida Brasil (2012), que será lançada no ano que vem, no lugar de Quem Ama Cuida, na faixa das nove da Globo.
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Em entrevista ao portal Notícias da TV, o ator, que interpretou Max, um dos vilões da trama na versão original, negou a chance por razões óbvias diante do destino final do personagem. O Max morreu. Acho que não deveria voltar, a não ser em um flashback, declarou.
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Além disto, Marcello Novaes revelou estar envolvido em outros trabalhos. Estou fazendo um projeto e agora começo uma série para o Globoplay. Vou na segunda-feira e passo 17 dias gravando direto. Está bem bacana, garantiu.
Ficam me chamando para fazer muito vilão. É muito bom fazer vilão, mas confesso que estou com saudade de fazer uma comédia, uma coisa mais leve, destacou o ator, cujo trabalho mais recente foi em Dona de Mim (2025).
O texto Marcello Novaes fala sobre possível volta em continuação de Avenida Brasil foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.