Taylor Swift e Travis Kelce exigem acordo de sigilo em casamento

O casamento de Taylor Swift e Travis Kelce está previsto para acontecer no dia 3 de julho - (crédito: ReproduÃ§Ã£o Instagram)

A cantora Taylor Swift e o noivo, o jogador da NFL Travis Kelce, ambos de 36 anos, assinaram um acordo de confidencialidade com os convidados do casamento, previsto para acontecer em 3 de julho, na arena Madison Square Garden, em Nova York.

Conforme o jornal norte-americano TMZ, o acordo, firmado com amigos e familiares do casal, não inclui nenhum tipo de punição financeira, ou demais penalidades, mas está ligado a um plano de segurança envolvendo os convites da cerimônia.

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Os convites do casório possuem, por toda a extensão, o nome e sobrenome de cada convidado. Dessa forma, Taylor Swift e Travis Kelce conseguem tomar conhecimento de quem foi responsável por deixar o item vazar. Assim, os nomes que divulgaren detalhes confidenciais da festa correm o risco de ser desconvidados da celebração.

São esperados cerca de 1.200 convidados para a união de Swift e Kelce. Ainda segundo o TMZ, já existe um esquema de segurança e policial pronto para prevenir que qualquer situação saia do controle no dia 3 de julho.