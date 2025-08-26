Quem é Travis Kelce, o noivo de Taylor Swift

Com o time, já venceu três Super Bowls (LIV, LVII e LVIII) e acumula recorde de maior número de temporadas consecutivas com mais de 1.000 jardas recebidas e o feito de ter sido o mais rápido em sua posição a ultrapassar a marca de 10 mil jardas na NFL. Foi eleito dez vezes para o Pro Bowl e quatro vezes para o All-Pro, e teve seu nome incluído no time da década de 2010 da liga