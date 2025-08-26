Quem é Travis Kelce, o noivo de Taylor Swift

Nascido em 1989, em Westlake (EUA), Travis Michael Kelce é um dos maiores nomes da história do futebol americano. Jogador do Kansas City Chiefs desde 2013, quando foi draftado na terceira rodada, o atleta é considerado um dos melhores tight ends de todos os temposReprodução/Instagram
Com o time, já venceu três Super Bowls (LIV, LVII e LVIII) e acumula recorde de maior número de temporadas consecutivas com mais de 1.000 jardas recebidas e o feito de ter sido o mais rápido em sua posição a ultrapassar a marca de 10 mil jardas na NFL. Foi eleito dez vezes para o Pro Bowl e quatro vezes para o All-Pro, e teve seu nome incluído no time da década de 2010 da ligaReprodução/Instagram
Carismático dentro e fora de campo, ele também ganhou espaço no entretenimento com a participação em reality shows, estrelou comerciais, apresentou um episódio do Saturday Night Live e se tornou rosto de grandes campanhas publicitárias
Desde 2022, Travis apresenta o podcast New Heights ao lado do irmão mais velho, Jason Kelce, ex-jogador do Philadelphia Eagles. O programa mistura futebol americano e cultura pop e alcançou enorme popularidade nos Estados Unidos, chegando ao top 10 da Apple PodcastsReprodução/Instagram
Em agosto de 2024, um episódio especial com participação de Taylor Swift bateu recorde mundial de transmissão simultânea de um podcast, entrando para o Guinness BookReprodução/Redes Sociais
No Super Bowl de 2023, os irmãos fizeram história ao se enfrentar na final. A mãe, Donna Kelce, ganhou os holofotes ao aparecer usando uma camiseta personalizada com as cores dos dois times, um lado para o Kansas City Chiefs (time de Travis) e outro para os Philadelphia Eagles (time de Jason)Reprodução/Redes Sociais
O romance com Taylor começou em julho de 2023, quando Travis contou no podcast que havia tentado entregar à cantora uma pulseira da amizade em um show da Eras Tour. Sem sucesso na tentativa, ele acabou sendo notado depois que amigos em comum fizeram a ponte entre os dois. Pouco tempo depois, os dois assumiram publicamente o relacionamentoReprodução/Instagram
Em novembro de 2023, durante uma apresentação em Buenos Aires, Taylor alterou a letra da música Karma para citar o jogador: 'Karma is the guy on the Chiefs'
Mais recentemente, Taylor anunciou seu novo álbum, The Life of a Showgirl, justamente no podcast apresentado pelo noivo. A cantora revelou que gravou o disco durante a turnê europeia, conciliando a agenda de shows com as sessões em estúdio
Fora dos campos, Travis também investe em negócios, é acionista da equipe Alpine, da Fórmula 1, e tem contratos milionários de patrocínio. Nesta terça-feira (26/8), ele e a cantora anunciaram o noivado em uma publicação nas redes. 'Sua professora de inglês e seu professor de educação física vão se casar', escreveu a cantoraReprodução/Instagram