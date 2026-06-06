Taylor Swift se torna a cantora mais rica de todos os tempos - (crédito: Reprodução/Instagram)

A cantora Taylor Swift atingiu um novo patamar em sua trajetória financeira e entrou para a história da indústria musical. Segundo a lista Iconoclast 50 de 2026, divulgada pela Forbes, aos 36 anos, a artista se tornou a musicista feminina mais rica de todos os tempos. Em março deste ano, sua fortuna foi estimada em aproximadamente US$2 bilhões de dólares (R$11,2 bilhões de reais).

A artista conquistou o status de bilionária em 2024, impulsionada pelo enorme sucesso da The Eras Tour. A série de shows percorreu diversos países ao longo de 16 meses e arrecadou cerca de US$2,2 bilhões de dólares (R$12,3 bilhões reais), tornando-se a turnê mais lucrativa da história da música.

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Além do desempenho nos palcos, o patrimônio de Taylor também cresceu graças ao valor de seu catálogo musical. Entre os projetos mais recentes estão os álbuns The Life of a Showgirl, lançado em 2025, e The Tortured Poets Department, que chegou ao mercado em 2024.

Outro fator decisivo para o crescimento de sua riqueza foi a estratégia de regravar trabalhos antigos. A iniciativa, considerada inovadora no mercado fonográfico, permitiu que a cantora recuperasse os direitos sobre parte de sua obra e voltasse a lucrar diretamente com os royalties de suas músicas.

Em maio de 2025, ela finalmente reassumiu o controle de suas gravações originais em uma negociação avaliada em cerca de US$360 milhões de dólares (R$2 bilhões de reais), encerrando uma disputa que começou após a venda dos direitos para Scooter Braun anos antes.

Em outubro de 2024, a artista liderava o ranking dos artistas mais ricos do mundo, ao lado de nomes como Beyoncé, Bad Bunny e The Weekend. Em agosto de 2025, a fortuna da cantora havia sido calculada em cerca de US$1,6 bilhão de dólares (RS$9 Bilhões de reais). Na época, seus imóveis, avaliados em cerca de US$110 milhões de dólares (RS$616 milhões de reais), representavam uma grande parcela de seus bens.

Além do sucesso financeiro, Taylor também se destaca por ações beneficentes. Em fevereiro de 2024, ela doou cerca de US$100 mil dólares (R$560 mil reais) para a família de uma mulher que morreu durante a celebração da vitória do Kansas City Chiefs no Super Bowl. Meses antes, em dezembro de 2023, a cantora destinou aproximadamente R$5,6 milhões (US$1 milhão) para ajudar vítimas das fortes tempestades que atingiram o estado do Tennessee.