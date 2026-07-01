Uma situação inesperada colocou Rodrigo Hilbert entre os assuntos mais comentados nas redes sociais. O ator e apresentador ajudou uma motorista que ficou com o carro atolado em uma estrada, e o momento acabou viralizando após ser compartilhado no TikTok.

A responsável pela publicação, identificada apenas como Jade, contou que foi surpreendida quando o artista apareceu para oferecer ajuda. No vídeo, que ultrapassou 1 milhão de visualizações, ela mostra Hilbert verificando a situação do veículo enquanto relata o ocorrido.

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Na legenda da gravação, Jade resumiu a experiência de forma bem-humorada, dizendo que seu carro atolou e que quem apareceu para ajudá-la foi justamente Rodrigo Hilbert. Depois, ela ainda revelou um detalhe curioso: no primeiro momento, confundiu o apresentador com Tiago Leifert e brincou ao pedir desculpas pelo engano.

A publicação rapidamente repercutiu entre os internautas, que elogiaram a atitude do famoso e transformaram o episódio em mais um momento marcante envolvendo a imagem de Hilbert, frequentemente associada à disposição para ajudar e realizar diferentes tarefas do dia a dia. Assista ao vídeo aqui.

Mulher é resgatada por Rodrigo Hilbert após carro atolar na estrada pic.twitter.com/ayAGPqg8FB July 1, 2026

O texto Rodrigo Hilbert ajuda mulher com carro atolado e vídeo viraliza foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.