Henrique, da dupla com Juliano, é obrigado a cancelar shows após cirurgia de emergência - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Henrique, da dupla com Juliano, precisou, no último domingo (28), passar por uma cirurgia de emergência e cancelou sua programação toda de shows.

"Informamos que, por motivo de saúde, os shows da dupla Henrique e Juliano, que seriam realizados em 3/7, em Porto Velho (RO), e em 4/7, em Ji-Paraná (RO), serão cancelados", diz um trecho da nota compartilhada nesta terça-feira (30).

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"No último domingo (28), Henrique foi submetido a uma intervenção cirúrgica. O cantor está em casa e, por orientação médica, permanecerá em repouso até o dia 8/7, quando será reavaliado", reforçou um parágrafo.

"Henrique e Juliano são extremamente comprometidos com seu público e lamentam profundamente a ausência."