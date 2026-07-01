O nutricionista, que é pai de Marcelo, de 16 anos, e das gêmeas Helena e Marina, de oito, fruto da relação com a cantora, contou como orienta a alimentação dos filhos. - (crédito: Reprodução/Instagram)

Daniel Cady, ex-marido de Ivete Sangalo, revelou que tem conseguido manter uma boa relação com a cantora, mesmo após a separação.

Profissionalmente incrível. Pessoalmente também. Embora tenha tido uma mudança de ciclo, uma separação de um casamento muito longo. Tenho uma relação muito boa com Ivete, meus filhos e toda a minha família. Isso me preocupava um pouco, mas a gente está unido. Isso está me trazendo segurança e tranquilidade para experimentar coisas novas. Está tudo acontecendo e indo bem, disse em entrevista ao gshow.

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O nutricionista, que é pai de Marcelo, de 16 anos, e das gêmeas Helena e Marina, de oito, fruto da relação com a cantora, contou como orienta a alimentação dos filhos.

Se minhas filhas chegam com pirulito e biscoito recheado, não vou dizer: Me dê isso aqui. Já fui assim com meu filho e não foi legal. Faço vista grossa. Em casa não tem. Isso é um acordo meu com Ivetinha. É um acordo meu e dela, estamos muito bem alinhados. Se eles abrirem a geladeira, vão achar: fruta, suco feito da fruta, iogurte. Quando elas vão para aniversário, fecho os olhos [risos]. É esporádico. Elas têm que ter a consciência de saber escolher e o porquê [escolher]. Isso elas vão ganhando com o tempo, contou.

O texto Mágoa? Daniel Cady manda a real sobre relação com Ivete Sangalo após separação foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.