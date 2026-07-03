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Discreto, Ronald Sotto faz revelações inéditas sobre namoro com fotógrafa

Ator revela o papel fundamental da namorada em meio ao sucesso na Globo

Discreto, Ronald Sotto faz revelações inéditas sobre namoro com fotógrafa - (crédito: Observatorio dos Famosos)
Discreto, Ronald Sotto faz revelações inéditas sobre namoro com fotógrafa - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Ronald Sotto, que está no ar em A Nobreza do Amor, como o protagonista da atual novela das seis da Globo, abriu o coração sobre a vida pessoal, e fez confissões inéditas acerca das questões amorosas.

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Em entrevista ao jornal O Globo, o ator comentou sobre o relacionamento vivido atualmente com a fotógrafa e diretora criativa Maria Magalhães, com quem está junto há mais de um ano.

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Discreto, Ronald Sotto destacou as qualidades da amada, e enalteceu o apoio recebido por ela. "A Maria é uma mulher incrível, que está ao meu lado em todos os momentos, celebrando as conquistas e também dividindo os desafios", iniciou.

"A gente se apoia muito no profissional, mas também curte o nosso dia a dia. O amor, para mim, tem muito a ver com isso: respeito, admiração e companheirismo. É muito bom chegar em casa depois de um dia intenso de gravação e ter alguém com quem compartilhar a vida", refletiu o ator de A Nobreza do Amor.

O texto Discreto, Ronald Sotto faz revelações inéditas sobre namoro com fotógrafa foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.

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Observatório dos Famosos

Por Observatório dos Famosos
postado em 03/07/2026 09:40
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