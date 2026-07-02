Virginia Fonseca lança IA paga para conversar com seguidores

A influenciadora Virginia Fonseca anunciou, nesta quinta-feira (2/7), o lançamento de uma inteligência artificial desenvolvida para reproduzir sua personalidade e interagir com os seguidores. A ferramenta, disponível mediante assinatura mensal, foi criada para simular a forma como a empresária conversa nas redes sociais e promete manter contato com os fãs a qualquer hora do dia.
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Segundo Virginia, a iniciativa surgiu da dificuldade de responder ao grande volume de mensagens que recebe diariamente. A proposta é que a inteligência artificial funcione como uma extensão de sua comunicação, reproduzindo seu jeito de falar e responder aos usuários.
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Ao apresentar a novidade, a influenciadora explicou que os assinantes poderão conversar com a versão digital. "Você pode pedir dicas de moda, beleza, tirar dúvidas e até bater um papo", escreveu.
De acordo com Virginia, a IA foi treinada para reproduzir seu estilo de comunicação de forma fiel e permanece disponível 24 horas por dia. Além de conversar, a ferramenta também oferece conselhos e sugestões em diferentes situações.
Durante a apresentação do recurso, a influenciadora exibiu uma demonstração do funcionamento da plataforma. Em um dos exemplos, uma fã perguntou qual roupa deveria usar em um jantar de aniversário. A resposta gerada pela inteligência artificial chamou a atenção de Virginia, que afirmou que responderia exatamente da mesma maneira.
O acesso à ferramenta é pago. Os planos de assinatura custam entre R$ 29,90 e R$ 89,90 por mês, conforme a modalidade escolhida.