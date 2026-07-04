Indiana Nomma celebra 30 anos de carreira com baile no Clube do Choro

A cantora Indiana Nomma, artista versátil que iniciou sua carreira nos palcos de Brasília, celebra três décadas de trajetória com um baile dançante no Clube do Choro. Com sete álbuns de estúdio e três indicações ao Prêmio da Música Brasileira, ela retorna à capital para festejar sua carreira dedicada ao jazz, blues, bossa nova, rock e soul.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Reconhecida pela voz grave e potente, Indiana Nomma conquistou o público brasiliense aos 20 anos, ao interpretar sucessos das discotecas dos anos 70 com personalidade e uma performance vibrante. A artista, que alia técnica e precisão em seu timbre de barítona, deixou Brasília há duas décadas, desenvolveu projetos no Rio de Janeiro e hoje vive em São Paulo.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Leia Mais
-
A história da bossa nova é tema de show de Newton Jobim na Thomas
-
Renata Jambeiro celebra 44 anos com show em homenagem a Clara Nunes
-
'Encruzilhada Sonora' celebra 15 anos do Brasília Independente
Na capital paulista, consolidou trabalhos como o “Indiana Nomma Jazz Quarteto” e o “Tributo Oficial a Mercedes Sosa”, sendo a voz oficial da cantora argentina no Brasil.
Baile da Nomma
Para comemorar a trajetória e seu cinquentenário, a cantora apresenta o espetáculo "Baile da Nomma". O show no Clube do Choro de Brasília reunirá bebop, improvisos e o característico trompete feito com a própria voz, com o objetivo de fazer o público dançar durante toda a apresentação.
Indiana subirá ao palco no dia 7 de julho, às 21h, acompanhada pela banda brasiliense “Os Comparsas”, formada por Haroldinho Mattos (guitarra), Daniel Baker (teclados), Oswaldo Amorim (baixo) e Renato Glória (bateria). O guitarrista Paulo de Goes fará uma participação especial.
O repertório passeia por clássicos do blues, rock e disco music dos anos 70, com sucessos como “Disco Inferno”, “Celebration”, “That’s the Way (I Like It)”, “I Will Survive”, “Highway to Hell”, “Chain of Fools”, “Last Dance” e “Sunshine of Your Love”.
Filha de pais brasileiros, Indiana Nomma nasceu em Honduras e viveu no México, Portugal, Nicarágua e Alemanha Oriental antes de se estabelecer em Brasília. Essa vivência multicultural moldou sua versatilidade artística. Desde 2015, ela lançou sete álbuns, incluindo "Unexpected" e "Lessons in Love", ambos finalistas do Prêmio da Música Brasileira, assim como outro projeto em 2026.
Serviço
Show: Baile da Nomma
Local: Clube do Choro de Brasília
Data: 7 de julho de 2026 (terça-feira)
Horário: 21h (abertura da casa às 19h30)
Informações: (61) 99956-7369 (WhatsApp)
Ingressos: www.bilheteriadigital.com.br
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.
Saiba Mais