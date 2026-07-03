Em meio à Copa, Neymar comemora aniversário de 2 anos da filha Helena com declaração especial - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Neymar usou as redes sociais nesta sexta-feira (3) para celebrar o aniversário de 2 anos da filha Helena, fruto do breve relacionamento com a influenciadora Amanda Kimberlly. O jogador, que está nos Estados Unidos defendendo a Seleção Brasileira na Copa do Mundo, publicou uma sequência de fotos da menina acompanhada de uma declaração carinhosa.

Na mensagem, o atacante desejou saúde e felicidade para a filha e afirmou que fará o possível para vê-la feliz. "2 aninhos de Helena! Que papai do céu conduza teus caminhos e te dê muita saúde pra você poder brincar mais e mais. Sempre vou fazer o possível pra te fazer feliz. Papai te ama demais", escreveu o camisa 10 ao homenagear a aniversariante.

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As imagens compartilhadas mostram Helena usando um óculos nas cores da bandeira do Brasil e também em momentos ao lado do irmão mais velho, Davi Lucca. Em outro registro divulgado anteriormente pela família, a pequena aparece brincando com a irmã Mavie.

Enquanto Neymar acompanha a preparação da Seleção para a sequência do Mundial, Amanda Kimberlly organizou uma comemoração intimista no Brasil para celebrar os dois anos da filha. A influenciadora revelou que optou por uma festa voltada para as crianças, reunindo diferentes elementos inspirados nos personagens e brincadeiras favoritos de Helena.

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A data também reacendeu a discussão sobre a ausência da menina nos Estados Unidos durante a Copa do Mundo. Nas últimas semanas, internautas questionaram por que Helena não viajou para acompanhar o pai, enquanto Davi Lucca, Mavie e Mel, filha caçula de Neymar com Bruna Biancardi, estão presentes no país.

Diante da repercussão, Amanda afirmou que a filha não ficou fora da viagem por decisão dela. Segundo a influenciadora, toda a documentação necessária para a viagem foi providenciada com antecedência e a família segue torcendo pela Seleção, independentemente da presença da menina nos estádios. Já Bruna Biancardi também se pronunciou recentemente para negar rumores de que teria impedido qualquer convite para Helena acompanhar o pai durante o torneio.

Helena nasceu em julho de 2024, após um breve envolvimento entre Neymar e Amanda Kimberlly. A paternidade foi confirmada por exame de DNA, e, desde então, o jogador tem compartilhado alguns momentos ao lado da filha nas redes sociais.