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NOVELAS

Bruno Luperi fala sobre novo remake de novela após morte do avô

Neto do autor emocionado ao recordar legado

Reprodução/Globo Bruno Luperi e Benedito Ruy Barbosa - (crédito: Reprodução/Globo Bruno Luperi e Benedito Ruy Barbosa)
Reprodução/Globo Bruno Luperi e Benedito Ruy Barbosa - (crédito: Reprodução/Globo Bruno Luperi e Benedito Ruy Barbosa)

Bruno Luperi, neto de Benedito Ruy Barbosa, abriu o coração sobre a morte do autor, de 95 anos, que ocorreu nesta última terça-feira (7). O também novelista destacou o legado construído pelo veterano na dramaturgia nacional.

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"A obra dele vai permanecer imortal. Ele fala do Brasil, das mãos que fizeram este país, não dos interesses que trouxeram a gente até aqui", afirmou Luperi, com lágrimas nos olhos.

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Bruno, que assinou os remakes das novelas Pantanal (2022) e Renascer (2024), também disse que pôde homenagear seu avô em vida, e que não há previsão para novas recriações de obras de Benedito Ruy Barbosa na Globo.

O autor afirmou, ainda que o dramaturgo era "um grande contador de histórias" antes de ser um autor de novelas. "Fica a saudade e ficam as coisas boas, também", pontuou.

Em tempo, ele retomou o desenvolvimento de Arroz de Palma, novela que estava engavetada desde 2020. A expectativa é que a trama entre no ar após a sequência de Avenida Brasil (2012), que estreia em janeiro de 2027, no lugar de Quem Ama Cuida, na faixa das nove da Globo.

O texto Bruno Luperi fala sobre novo remake de novela de Benedito Ruy Barbosa após morte do avô foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.

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Observatório dos Famosos

Por Observatório dos Famosos
postado em 08/07/2026 09:35 / atualizado em 08/07/2026 09:36
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