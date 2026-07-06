Brasília recebe 9ª edição do Favela Sounds com programação de 19 shows

Após completar uma década de história, o festival Favela Sounds retorna ao Museu Nacional da República para unir o público em torno de um dos maiores festivais de cultura de favela do Brasil. Organizada pela cantora paraense Gaby Amarantos, a programação reúne 19 shows gratuitos de artistas do rap, trap, tecnobrega, rock, singeli, samba e do funk brasileiro em todas as suas vertentes nos dias 31 de julho e 1° de agosto. Em paralelo ao festival, a conferência Favela Talks faz sua 5ª edição com debates, mentorias e showcases gratuitos para artistas da música periférica do DF nos dias 29 e 30 de julho.
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Criado em 2016, o Favela Sounds reuniu, ao longo desse período, 197 mil pessoas e apresentou 184 artistas do Brasil e de outros 13 países. No campo da formação e capacitação, a conferência Favela Talks — criada para fortalecer e acelerar carreiras e negócios criativos periféricos — realizou 52 oficinas, 68 debates e diferentes laboratórios e residências artísticas em todo o Distrito Federal.
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O festival reúne artistas que marcaram a cultura pop brasileira, novos nomes das cenas urbanas e referências conhecidas da música eletrônica de Uganda e Tanzânia. “Apesar de seus criadores se distanciarem dessa nomenclatura, a música de favela é muito eletrônica e o DJ é o epicentro dessa produção. Nesta edição, mais do que nunca, quisemos coroar estes profissionais que são os maiores difusores da cultura periférica”, avalia Guilherme Tavares, diretor artístico do festival.
Confira a programação:
Quarta-feira (29/7) - Ordinário Bar
Nelson Rufino (BA)
Breno Alves (DF)
DJ Jess Ullun (DF)
Bárbara Silva (DF) – showcase
Deejay Ketlen (DF) – showcase
Quinta-feira (30/7) - Birosca do Conic
Mu540 (SP)
DJ Travella (Tanzânia)
Japão (Viela 17) (DF) – showcase
Negraflow (DF) – showcase
Prince Belofá (DF) – showcase
DJ Jazz (DF) – showcase
Fehlix (DF) – showcase
Sexta-feira (31/7) - Museu Nacional da República
Gaby Amarantos (PA)
Puterrier (RJ)
DJ Travella (Tanzânia)
ENME (MA)
Bonekinha Iraquiana (SP)
Novin Yarp (DF)
Faizal Mostrixx (Uganda)
Breno Alves (DF)
Zapatta (DF)
Sábado (1°/8) - Museu Nacional da República
Kyan (SP)
Valesca Popozuda (RJ)
DJ Cia (SP)
Stefanie (SP)
th4ys (SP)
Carlos do Complexo (RJ)
Ciça (MG/SP)
DJ Méury (PA)
Bia Soul (PR)
New Nay (DF)
Serviço
Favela Talks
Dia 29 de julho, no Ordinário Bar (Setor Bancário Sul) e dia 30 de julho, na Birosca do Conic (Setor de Diversões Sul). Entrada gratuita.
Favela Sounds 10 anos - O Baile
Dia 31 de julho e 1° de agosto, das 18h às 3h30, na Praça do Museu Nacional da República (Esplanada dos Ministérios). Entrada gratuita. Classificação: 18 anos.
*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel