Brasília recebe 9ª edição do Favela Sounds com programação de 19 shows

Favela Sounds realiza 9ª edição no Museu Nacional da República nos dias 31 de julho e 1º de agosto - (crédito: Divulgação)

Após completar uma década de história, o festival Favela Sounds retorna ao Museu Nacional da República para unir o público em torno de um dos maiores festivais de cultura de favela do Brasil. Organizada pela cantora paraense Gaby Amarantos, a programação reúne 19 shows gratuitos de artistas do rap, trap, tecnobrega, rock, singeli, samba e do funk brasileiro em todas as suas vertentes nos dias 31 de julho e 1° de agosto. Em paralelo ao festival, a conferência Favela Talks faz sua 5ª edição com debates, mentorias e showcases gratuitos para artistas da música periférica do DF nos dias 29 e 30 de julho.

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Criado em 2016, o Favela Sounds reuniu, ao longo desse período, 197 mil pessoas e apresentou 184 artistas do Brasil e de outros 13 países. No campo da formação e capacitação, a conferência Favela Talks — criada para fortalecer e acelerar carreiras e negócios criativos periféricos — realizou 52 oficinas, 68 debates e diferentes laboratórios e residências artísticas em todo o Distrito Federal.

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O festival reúne artistas que marcaram a cultura pop brasileira, novos nomes das cenas urbanas e referências conhecidas da música eletrônica de Uganda e Tanzânia. “Apesar de seus criadores se distanciarem dessa nomenclatura, a música de favela é muito eletrônica e o DJ é o epicentro dessa produção. Nesta edição, mais do que nunca, quisemos coroar estes profissionais que são os maiores difusores da cultura periférica”, avalia Guilherme Tavares, diretor artístico do festival.

Confira a programação:

Quarta-feira (29/7) - Ordinário Bar

Nelson Rufino (BA)

Breno Alves (DF)

DJ Jess Ullun (DF)

Bárbara Silva (DF) – showcase

Deejay Ketlen (DF) – showcase





Quinta-feira (30/7) - Birosca do Conic

Mu540 (SP)

DJ Travella (Tanzânia)

Japão (Viela 17) (DF) – showcase

Negraflow (DF) – showcase

Prince Belofá (DF) – showcase

DJ Jazz (DF) – showcase

Fehlix (DF) – showcase





Sexta-feira (31/7) - Museu Nacional da República

Gaby Amarantos (PA)

Puterrier (RJ)

DJ Travella (Tanzânia)

ENME (MA)

Bonekinha Iraquiana (SP)

Novin Yarp (DF)

Faizal Mostrixx (Uganda)

Breno Alves (DF)

Zapatta (DF)





Sábado (1°/8) - Museu Nacional da República

Kyan (SP)

Valesca Popozuda (RJ)

DJ Cia (SP)

Stefanie (SP)

th4ys (SP)

Carlos do Complexo (RJ)

Ciça (MG/SP)

DJ Méury (PA)

Bia Soul (PR)

New Nay (DF)





Serviço

Favela Talks

Dia 29 de julho, no Ordinário Bar (Setor Bancário Sul) e dia 30 de julho, na Birosca do Conic (Setor de Diversões Sul). Entrada gratuita.





Favela Sounds 10 anos - O Baile

Dia 31 de julho e 1° de agosto, das 18h às 3h30, na Praça do Museu Nacional da República (Esplanada dos Ministérios). Entrada gratuita. Classificação: 18 anos.

*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel