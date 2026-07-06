Taís Araújo e Chico César estão entre indicados ao Prêmio Shell de Teatro

Taís Araújo é indicada ao Prêmio Shell de Teatro - (crédito: Reprodução/Instagram)

Taís Araújo, pela atuação em Mudando de pele, e Chico César, pelas composições em As centenárias, são alguns dos destaques indicados ao 37º Prêmio Shell de Teatro. Os espetáculos Edson e Mudando de pele, com cinco indicações cada, e Hip Hop Hamlet e As Centenárias, três indicações, encabeçam lista divulgada nesta segunda-feira (6/7).

São, no total, nove categorias, para as quais os júris do Rio de Janeiro e São Paulo indicaram dois nomes. A equipe carioca designou Mudando de Pele nas categorias Atriz, Direção, Figurino, Iluminação e Música. O espetáculo, estrelado por Taís Araújo, com direção de Yara de Novaes, acompanha uma mulher em processo de reinvenção e afirmação de identidade e aborda temas como pertencimento, racismo, gênero, autonomia e transformação pessoal.

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Com três indicações, Hip Hop Hamlet reforça a presença de releituras contemporâneas de clássicos na seleção. Indicado em São Paulo nas categorias Cenário, com Bijari; Direção, com Guilherme Leme Garcia e Núcleo Bartolomeu de Depoimentos; e Dramaturgia, com Claudia Schapira e Lucas Moura, o espetáculo aproxima Shakespeare da cultura hip hop e evidencia a força de linguagens urbanas na renovação da cena teatral.





Confira lista completa:





Indicados pelo Júri do Rio de Janeiro

Ator

Matheus Macena - Edson

Uriel Dames - Visto

Atriz

Helga Nemetik - Fafá de Belém, o Musical

Thaís Araújo - Mudando de Pele

Cenário

Bidi Bujnowski - Edson

Nello Marrese - Hétero Sigilo

Direção

Marcela Andrade - Visto

Yara de Novaes - Mudando de Pele

Dramaturgia

Julia Bernat - Minha Vó Ri

Matheus Macena - Edson

Figurino

Kika Lopes e Heloisa Stockler - As Centenárias

Teresa Nabuco - Mudando de Pele

Iluminação

Gabriele Souza - Mudando de Pele

Renato Machado - Diabólica Vingança

Música

Dani Nega - pela direção musical, arranjos eletrônicos e criação musical de Mudando de pele

Pedro Nego - pela direção musical de Edson

Energia que Vem da Gente

Ana Kfouri - pelo livro pedagógico-artístico Focos Móveis — Atuação no Campo Intensivo das Artes da Cena, em que compartilha ideias e práticas desenvolvidas ao longo de sua trajetória, sistematizando sua metodologia e tornando-a acessível também de forma audiovisual.



Grupo Lume Teatro - pelos mais de 40 anos de criação, ensino e pesquisa em teatro e pelo modo de narrar essa história no espetáculo Kintsugi - 100 Memórias.





Indicados pelo Júri de São Paulo

Ator

Genezio de Barros – Uma Velha Canção Quase Esquecida



Matheus Macena – Edson

Atriz

Georgette Fadel – Gota d’Água – no Tempo

Juliana Linhares – As Centenárias

Cenário

Bijari – Hip Hop Hamlet

Daniela Thomas – Fim de Partida

Direção

Ana Rosa Tezza – Sonho de uma Noite de Verão

Guilherme Leme Garcia e Núcleo Bartolomeu de Depoimentos – Hip Hop Hamlet

Dramaturgia

Carla Zanini – Coragem, um Lugar Melhor do que Aqui

Claudia Schapira e Lucas Moura – Hip Hop Hamlet

Figurino

Ana Rosa Tezza e Helena Tezza – Sonho de uma Noite de Verão

Karen Brustolin – TIP – Antes que me Queimem, Eu Mesma me Atiro no Fogo

Iluminação

Matheus Brant – As Armas Milagrosas

Wagner Antônio – Hamlet, Sonhos que Virão

Música

Chico César – pelas canções originais de As Centenárias

Juh Vieira – pela direção musical e composições de Massapê

Energia que Vem da Gente

Farofa do Processo – por fazer do processo artístico, integrado à acessibilidade, o centro de seu movimento de produção e ocupar a Rua 13 de Maio, em diálogo com a cultura e os moradores do território.

Ser em Cena – Teatro de Afásicos – pela atuação contínua na reabilitação de pessoas com deficiência de linguagem a partir do teatro, ação que resulta em interessantes espetáculos contemporâneos, como Dodô.