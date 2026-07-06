Taís Araújo e Chico César estão entre indicados ao Prêmio Shell de Teatro

Taís Araújo, pela atuação em Mudando de pele, e Chico César, pelas composições em As centenárias, são alguns dos destaques indicados ao 37º Prêmio Shell de Teatro. Os espetáculos Edson e Mudando de pele, com cinco indicações cada, e Hip Hop Hamlet e As Centenárias, três indicações, encabeçam lista divulgada nesta segunda-feira (6/7).
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São, no total, nove categorias, para as quais os júris do Rio de Janeiro e São Paulo indicaram dois nomes. A equipe carioca designou Mudando de Pele nas categorias Atriz, Direção, Figurino, Iluminação e Música. O espetáculo, estrelado por Taís Araújo, com direção de Yara de Novaes, acompanha uma mulher em processo de reinvenção e afirmação de identidade e aborda temas como pertencimento, racismo, gênero, autonomia e transformação pessoal.
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Com três indicações, Hip Hop Hamlet reforça a presença de releituras contemporâneas de clássicos na seleção. Indicado em São Paulo nas categorias Cenário, com Bijari; Direção, com Guilherme Leme Garcia e Núcleo Bartolomeu de Depoimentos; e Dramaturgia, com Claudia Schapira e Lucas Moura, o espetáculo aproxima Shakespeare da cultura hip hop e evidencia a força de linguagens urbanas na renovação da cena teatral.
Confira lista completa:
Indicados pelo Júri do Rio de Janeiro
Ator
Matheus Macena - Edson
Uriel Dames - Visto
Atriz
Helga Nemetik - Fafá de Belém, o Musical
Thaís Araújo - Mudando de Pele
Cenário
Bidi Bujnowski - Edson
Nello Marrese - Hétero Sigilo
Direção
Marcela Andrade - Visto
Yara de Novaes - Mudando de Pele
Dramaturgia
Julia Bernat - Minha Vó Ri
Matheus Macena - Edson
Figurino
Kika Lopes e Heloisa Stockler - As Centenárias
Teresa Nabuco - Mudando de Pele
Iluminação
Gabriele Souza - Mudando de Pele
Renato Machado - Diabólica Vingança
Música
Dani Nega - pela direção musical, arranjos eletrônicos e criação musical de Mudando de pele
Pedro Nego - pela direção musical de Edson
Energia que Vem da Gente
Ana Kfouri - pelo livro pedagógico-artístico Focos Móveis — Atuação no Campo Intensivo das Artes da Cena, em que compartilha ideias e práticas desenvolvidas ao longo de sua trajetória, sistematizando sua metodologia e tornando-a acessível também de forma audiovisual.
Grupo Lume Teatro - pelos mais de 40 anos de criação, ensino e pesquisa em teatro e pelo modo de narrar essa história no espetáculo Kintsugi - 100 Memórias.
Indicados pelo Júri de São Paulo
Ator
Genezio de Barros – Uma Velha Canção Quase Esquecida
Matheus Macena – Edson
Atriz
Georgette Fadel – Gota d’Água – no Tempo
Juliana Linhares – As Centenárias
Cenário
Bijari – Hip Hop Hamlet
Daniela Thomas – Fim de Partida
Direção
Ana Rosa Tezza – Sonho de uma Noite de Verão
Guilherme Leme Garcia e Núcleo Bartolomeu de Depoimentos – Hip Hop Hamlet
Dramaturgia
Carla Zanini – Coragem, um Lugar Melhor do que Aqui
Claudia Schapira e Lucas Moura – Hip Hop Hamlet
Figurino
Ana Rosa Tezza e Helena Tezza – Sonho de uma Noite de Verão
Karen Brustolin – TIP – Antes que me Queimem, Eu Mesma me Atiro no Fogo
Iluminação
Matheus Brant – As Armas Milagrosas
Wagner Antônio – Hamlet, Sonhos que Virão
Música
Chico César – pelas canções originais de As Centenárias
Juh Vieira – pela direção musical e composições de Massapê
Energia que Vem da Gente
Farofa do Processo – por fazer do processo artístico, integrado à acessibilidade, o centro de seu movimento de produção e ocupar a Rua 13 de Maio, em diálogo com a cultura e os moradores do território.
Ser em Cena – Teatro de Afásicos – pela atuação contínua na reabilitação de pessoas com deficiência de linguagem a partir do teatro, ação que resulta em interessantes espetáculos contemporâneos, como Dodô.
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