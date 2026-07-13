Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta segunda (13/7)

Data estelar: Vênus em quadratura com Urano.

As discrepâncias entre as vidas interior e exterior, próprias do ser humano, nos tornam pessoas complexas, cheias de incoerências e contradições, que seria melhor aceitarmos em nós mesmos e tolerarmos nas pessoas com que nos relacionamos, pelo mero fato de assim sermos.

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Podemos aprender a conviver com serenidade com as incoerências de nosso funcionamento, mas é pedir demais que aceitemos as discrepâncias das instituições e serviços, pois, se a assistência não assiste, se o entregador não entrega, se a seguradora não assegura, se governante não governa ou se o orientador desorienta, como preservar a civilização?

Inventamos as instituições para equilibrar o jogo e não para amplificar o caos interior que, na melhor das hipóteses, podemos aprender a administrar através de processos terapêuticos.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

A proximidade das boas notícias não há de servir para você abaixar a guarda, porque ainda há muito caminho pela frente e seria uma pena você perder o rumo quando se encontra tão perto da vitória. A luta continua.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Essas sensações estranhas que você interpreta serem maus agouros hão de ser tratadas com indiferença, porque são apenas sínteses do que outras pessoas, desesperadas, sentem e temem. Sua alma é sensível e acusa recibo.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Ainda que todos seus esforços fiquem curtos e você não consiga estabelecer a harmonia desejada, mesmo assim continue em frente, porque suas boas intenções serão bem-sucedidas quando você se tornar indiferente aos resultados.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

A pior maneira de lidar com um momento de confusão mental e emocional é se precipitar em qualquer direção que pareça acenar com soluções. O melhor a fazer é tomar distância e esperar que a tormenta passe.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Nem todas as pessoas que precisariam apoiar você o fazem como deveriam e isso há de ser tido em conta neste momento, porque ajudará você a fazer as triagens finas de relacionamentos que acelerarão o progresso.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

O cenário continua bastante alterado, mas suas boas intenções podem equilibrar o jogo, desde que saiam da teoria e se transformem em práticas. Teorizar demais sobre o progresso tira o tempo das atitudes práticas.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Suas boas intenções precisam se transformar em práticas boas, porque se ficarem nas intenções você se decepcionará muito com as pessoas próximas, que parecerão ingratas por não entenderem o que você lhes oferece.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Você comprovará que o peixe que as pessoas vendiam com grande entusiasmo não era tão fresco assim, e isso não porque elas enganaram você, senão porque elas mesmas estavam enganadas a respeito do peixe que vendiam.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Está tudo um pouco mais complicado do que o habitual, mas se você encarar com leveza e alegria, perceberá que não há nada tão grave assim em andamento. É só tomar cuidado para não exagerar na dose das emoções.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Essas boas perspectivas que sua alma enxerga a respeito do futuro precisam ser temperadas com as circunstâncias tortas que rodeiam você nesta parte do caminho. Nem muito ao céu nem tanto ao inferno, equilíbrio.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Apesar dos trancos e solavancos próprios desta parte do caminho, evite gastar tempo e energia com ansiedade e presságios negativos, porque, você verá, tudo vai se solucionar com mais facilidade do que parece.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Você não vai ter certeza de tudo estar indo pelo bom caminho por um bom tempo, e isso não há de se converter numa fonte de angústia, pois, não perceber o bom caminho não significa que esse não esteja sendo trilhado.