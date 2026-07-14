Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça-feira (14/7)

Data estelar: Lua Nova em Câncer é Vazia das 6h43 até 19h36 HBr

Do ponto de vista estelar, hoje deveria ser declarado feriado aqui na Terra, porque o céu brinda com suporte para os exercícios subjetivos, como meditar, elevar orações, agradecer à Vida por tanto que nos oferece ou mesmo jogar conversa fora como se não houvesse nada mais importante nem tampouco amanhã viessem as contas a nos atormentar.

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Períodos longos de Lua Vazia no meio da agenda produtiva, se fossem respeitados, e se instituísse que as pessoas pudessem se dedicar com serenidade à despreocupação, promoveriam maior produtividade e diminuiriam radicalmente os problemas de saúde físicos e mentais.

O entendimento oficial, porém, aponta para o lado oposto, pretendendo que a artificialidade substitua a naturalidade, criando uma economia paralela que tenta solucionar o que ela mesma provoca.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Até o que deveria ser definitivo passou a ser temporário, assim andam as coisas. Porém, sua busca há de continuar firme, sua pretensão de colocar ponto final nas amarras do passado é um objetivo nobre e digno.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Hoje é um daqueles dias em que a mente parece funcionar aos trancos e solavancos, produzindo desgaste e desorientação. Evite se preocupar, e se tiver de fazer coisas que exijam atenção, melhor adiar e descansar.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Para sua alma se sentir segura é evidente que o fator material é fundamental, porém, não espere solucionar tudo de imediato, porque as coisas ainda vão precisar de mais tempo de amadurecimento. Tempo ao tempo.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Acordar com vontade de colocar ordem em tudo não significa que esse seja o momento propício para esse movimento. Tome seu tempo, demore para fazer tudo que seja habitual e evite se meter em novos assuntos. Adie tudo.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Tome o dia para descansar, a despeito de ter inúmeros assuntos em andamento que exigiriam sua atenção. Se necessário, finja se debruçar sobre esses assuntos, mas dentro de você renuncie à vontade de dar conta de tudo.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

A desorientação das pessoas anda afetando negativamente seu humor e você precisa ter isso em mente, para não se confundir com raciocínios culposos, como se você não estivesse dando seu melhor. Mantenha o senso de proporção.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Procure hoje dar continuidade a tudo que esteja em andamento, evitando dar o pontapé inicial em qualquer assunto importante nem tampouco finalizar questões das quais você espere colher resultados objetivos.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

As boas ideias que eventualmente você tiver hoje precisam ser passadas a limpo amanhã, porque o brilho delas pode ser fugaz e inconsistente, mas enquanto durar, esse brilho parece eterno e cheio de graça.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

A urgência há de ser temperada com bom senso, pois, assim você vai evitar se meter em encrencas só pela vontade de ver algo diferente acontecer. Por enquanto, é melhor o tédio da rotina, porque é mais seguro.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Os ajustes de conta que você precisa fazer com certas pessoas serão bem feitos tendo o tempo ao seu favor. Portanto, evite se precipitar tentando solucionar de imediato o que ainda vai precisar de mais tempo.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Os perrengues habituais tendem a se acentuar neste momento, mas absolutamente nada há de perturbar sua boa vontade de levitar acima de tudo e de todos, porque é com a alma leve e alegre que você vai dar conta de tudo.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Se muitas vontades diferentes surgirem de sua alma hoje, procure respirar fundo e fazer amizade com o tempo, porque quanto mais você amadurecer essas vontades, mais você verá que muitas não valia a pena realizar.