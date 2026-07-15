Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira (15/7)

Data estelar: Urano e Netuno em sextil.

Em nossa nada santa ignorância imaginamos que estamos a expensas dos bufões que atualmente estão no poder promovendo a decadência acelerada da civilização e dos relacionamentos humanos e institucionais, porque, no fundo, desejamos ver o mundo se estrepar, ansiamos pelo Apocalipse.

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Sinto informar que não haverá Apocalipse e que o enorme poder que os bufões administram empalidece diante do poder de quem dirige o mundo de verdade, o conduzindo ao melhor estado possível, para benefício e progresso de todos os reinos da natureza.

Como não podemos enxergar a atividade do reino espiritual que dirige a evolução deste planeta, acreditamos que esse seja apenas uma mitologia, mas quem com confiança se atreve a construir um relacionamento com o diretor espiritual comprova o verdadeiro sentido dos milagres.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

A ordem não acontecerá espontaneamente, porque as pessoas envolvidas tendem a se acomodar no conflito em vez de procurar acordos que solucionem as pendências. Você vai precisar forçar um pouco a situação.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Os milagres nunca acontecem em cenários pacíficos, os milagres acontecem quando tudo parece estar perdido. Procure renovar a confiança nos mistérios da vida, porque agora, mais do que nunca, esses circulam com força.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Procure enxergar seu futuro dentro de um sistema ordenado que lhe permita ter domínio sobre todos os aspectos que compõem uma existência que promova o progresso. Progredir é essencial nesta parte do caminho.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Os sentimentos sintetizam as experiências melhor do que as palavras e, a não ser que sua alma seja poeta, tentando definir a imaginação, melhor você desfrutar das sensações em vez de buscar explicações.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Procure agir se baseando no ponto de vista mais amplo e inclusivo que você seja capaz de adotar, porque assim você poderá se antecipar ao que as outras pessoas fizerem e como iriam reagir às atitudes que você tomar.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Enquanto você se preocupa porque as coisas não saem de acordo ao desejado, inúmeras outras oportunidades novas se apresentam, e são promissoras o suficiente para merecer sua atenção. Continue sua busca, está tudo aí.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Que tudo seja muito diferente de como você pensou que seria não há de ser o fundamento para você resistir ao destino. Ao contrário, este é um daqueles momentos em que a alma precisa se munir de espírito de aventura.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Você tem pela frente muito trabalho a fazer, esclarecendo assuntos antigos que voltaram à pauta e que merecem ser atendidos, para não voltar a empurrar ao futuro o que pode ser solucionado agora. Agora é o futuro.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Enquanto houver verdade e atitudes honestas, por mais que as pessoas se desentendam não haverá grandes problemas. Todos os problemas surgem da discrepância entre as promessas e as atitudes práticas das pessoas.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Organize as questões práticas do cotidiano, porque ainda que tudo pareça em ordem, é preciso você ter uma noção mais clara de tudo que está envolvido nessa manutenção. O resultado será a poupança de recursos.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Enquanto suas atitudes forem firmes e expressarem decisões consolidadas, você verá que as pessoas que, por enquanto, apresentam resistência e obstáculos acabarão, retrocedendo e concedendo terreno a você.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Apesar do desgosto que certos acontecimentos lhe provocam, em vez de você se demorar em sentimentos ressentidos procure se capitalizar com os eventos, e os utilizar para fazer as transformações necessárias. Em frente.