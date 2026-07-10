Matrículas abertas para o segundo semestre na Escola Brasileira de Choro

A Escola Brasileira de Choro está com matrículas abertas para o segundo semestre de 2026. Com foco no choro e outros ritmos de matriz brasileira, como samba, bossa nova e seresta, a escola oferece mais de 30 cursos, presenciais e on-line, para alunos de todos os níveis e faixas etárias. As aulas têm início na primeira semana de agosto.
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As inscrições podem ser feitas por meio do site da Escola Brasileira de Choro; a mensalidade custa a partir de R$275,90. Há opções de cursos nas categorias de corda, percussão, sopro, canto, teclas, música e orquestra, para alunos a partir de 12 anos, e musicalização infantil, para crianças a partir de um ano de idade.
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Os cursos disponíveis abrangem desde o nível básico, para alunos que nunca tiveram contato com o instrumento, até o avançado. Os estudantes dos cursos básicos ganham aulas de teoria musical sem custos adicionais. A Escola oferece duas aulas por semana, uma teórica e outra prática, com duração de 50 minutos cada; os cursos têm duração média de quatro anos.
Serviço
Escola Brasileira de Choro
Matrículas pelo site da Escola Brasileira de Choro, com mensalidade a partir de R$275,90.