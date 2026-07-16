Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta-feira (16/7)

Data estelar: Lua cresce Vazia em Leão até 21h08 HBr

O reino espiritual é tão real quanto o nosso, apesar de invisível, mas nossa vida interior e subjetiva também é invisível e, no entanto, é tão real quanto a vida exterior, que tem forma e ocupa espaço.

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O reino espiritual é constituído por essas entidades que incorporam as potências cosmogônicas e que são capazes de as administrar. As potências cosmogônicas carregam consigo os átomos e procedimentos que servem para que a Vida se expresse com sua habitual complexidade e propósito.

O maior objetivo humano é construir um relacionamento saudável e colaborativo com o reino espiritual, e fazer isso por própria vontade e não por obrigação, e não há melhor oportunidade para progredir nesse sentido do que os períodos de Lua Vazia, que são uma maldição para a produtividade, mas uma bênção para a aproximação ao Divino.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Todos os relacionamentos que você foi articulando ao longo do tempo servirão para você renovar seu dia a dia e viver um pouco mais de acordo aos seus desejos e objetivos. Nada perfeito, mas muita coisa boa vindo por aí.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Se tudo tivesse acontecido de acordo aos seus desejos não seria tão bom quanto o que está em andamento. Ainda você não tem essa percepção, mas garanto, seus olhos conseguirão ver o que por enquanto está difícil de enxergar.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Amizade não é necessariamente dar tapinhas nas costas e concordar com tudo. Amizade é também o contraponto necessário para sua alma não incorrer em exageros. Tenha em mente que a perspectiva é adquirir ordem e estabilidade.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Sua alma pressente situações que ainda não podem ser explicadas, porque provavelmente falam de um mundo do qual não temos palavras para definir. Não importa, as sensações falam, por enquanto, o que as palavras não expressam.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

À medida que o tempo passa e você amadurece, consegue perceber a situação de um ponto de vista mais amplo, e isso brinda com serenidade ao coração, a despeito de o cenário continuar sendo bastante complexo. Isso importa.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Melhor não perder muito tempo ocupando a mente com queixas e lamentos, porque dessa forma sua alma perde a oportunidade de perceber o montão de novidades que se encontram disponíveis. Há muita coisa boa por aí.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Invoque o espírito de aventura e se disponha a fazer o que até agora parecia impossível, porque andar pela via mais segura seria a forma mais eficiente de perder as boas oportunidades que a vida lhe oferece.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

É agora aquele futuro para o qual você empurrou certos assuntos que não quis enfrentar no momento em que surgiram. Procure se munir de boa vontade para evitar empurrar novamente tudo a um futuro incerto.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

É preciso ajustar contas e esse é um caminho de duas mãos, porque se você tiver cobranças a fazer, dê por garantido que sua alma será cobrada também. Só entre nessa dinâmica se aceitar que as coisas sejam assim.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

É possível poupar bastante recurso energético, seja esse material ou abstrato, voltando a se interessar em manter tudo em ordem, desde as questões menores do cotidiano às maiores dos objetivos de vida. É por aí.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Melhor seria que tudo transcorresse na maior serenidade, porém, se você perceber que isso se volta contra seus interesses, então nem hesite em se expressar de forma decisiva, mesmo que pareça um tanto agressivo.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Se tudo tivesse acontecido em paz até aqui provavelmente você não teria progredido nem tampouco melhorado como pessoa. Infelizmente, neste planeta nossa humanidade ainda precisa de cutucadas para se motivar a crescer.