Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta-feira (17/7)

Data estelar: Lua cresce em Virgem.

Todo e qualquer ser humano serve para alguma coisa, nem que seja para infernizar os outros, porque como desconhecemos as procedimentos misteriosos da Vida, não sabemos de que formas retorcidas pode, eventualmente, algo ruim produzir efeitos positivos.

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Não se trata de justificar as abominações que as pessoas provocam, seja de forma intencional ou por omissão, mas de aceitar que sempre há uma alternativa ao nosso julgamento, enquanto esse seja parcial e não baseado numa percepção ampla, imparcial e inclusiva.

Se trata de entender que do ponto de vista equânime da Vida, que dá suporte ao malvado e ao santo, e dentro da complexa trama que une o infinito e o infinitesimal, cada um de nós tem uma utilidade, e que por isso é importante termos bastante noção de qual seria a nossa.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Muitas das pessoas que atraíram sua atenção em outros tempos, mas com as quais não foi possível criar qualquer tipo de aproximação, agora circulam brindando com nova oportunidade para estabelecer algum tipo de contato.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Aquilo que você um dia imaginou que seria o futuro se transformou num cenário completamente diferente, e isso não é algo negativo, nem tampouco há de se transformar na saudade de um tempo melhor que nunca existiu.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Muito caminho foi trilhado até aqui e muito mais será trilhado no futuro que está começando aqui e agora. Prepare sua alma para grandes emoções, principalmente no sentido da construção de relacionamentos produtivos.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Aqueles assuntos que parecem não se resolver nunca, voltam à mesa do jogo e requerem sua atenção, mas de um jeito que, vindo misturados com outras banalidades, parecem mais fáceis que de costume. Aproveite a oportunidade.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Poderia ser tudo muito melhor, mas se as coisas se deram assim, procure evitar perder tempo com a fantasia de como tudo deveria ser e se adequar ao que estiver em andamento. Assim, você intervirá com mais eficiência.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Os sacrifícios que você fez em outros tempos começam a dar seus frutos, não foram em vão, porém, talvez tudo aconteça sem a velocidade que sua alma desejaria. Não importa, está tudo indo da melhor maneira possível.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Evite se acomodar no cenário conhecido, se atreva a ir além das circunstâncias que fariam sua alma se sentir segura, porque com um pouco de espírito de aventura você aproveitará o que a vida tem a lhe oferecer agora.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Se os temas que você achava superados tornam a ser postos sobre a mesa de jogo, em vez de resistir procure se dispor bem a atender tudo que seja necessário e, dessa vez, se livrar para sempre dessas situações.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Todas as parcerias são apostas, porque apesar de no começo as pessoas envolvidas venderem muito bem o peixe e fazerem promessas de mundos e fundos, quando chega a hora da prática tudo pode mudar, e para pior.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Os tempos mudam e a gente não percebe, e quando percebe é porque já vai tarde o processo de adaptação a uma nova ordem das coisas. Não importa, é sempre possível recuperar o tempo perdido e se adaptar bem.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Se as suas demandas forem justas e pertinentes, ainda que certas pessoas continuem colocando obstáculos no caminho, elas não prevalecerão, você passará por cima delas, tendo em vista os objetivos pretendidos.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Este é um ponto importante da sua história, porque é quando sua alma começa a entender o panorama mais profundo dos acontecimentos, esse que normalmente passaria despercebido e seria jogado ao abismo do inconsciente.